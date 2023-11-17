Дело сдвинулось: в Симферополе возобновилось строительство театра кукол
В Симферополе возобновилось строительство театра кукол – идет проверка несущих конструкций
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе возобновилось строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. В настоящее время идут работы, направленные на изучение технического состояния объекта, специалисты обследуют несущие строительные конструкции здания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2026 года. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минстрое, рассмотрев соответствующий информационный запрос.
Так, в ответе на информационный запрос агентства утоняется, что 29 сентября госзаказчик заключил государственный контракт № 219/ЕП- СМР на завершение строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО "Теплостройсервис". Цена контракта составляет 928,2 млн рублей.
"В настоящее время подрядчиком выполняется обследование технического состояния объекта и обследование несущих строительных конструкций здания", - говорится в документе за подписью первого замминистра Александра Резникова.
Также уточняется, что указанные обследования подрядчик обязан выполнить в течение 90 дней со дня заключения контракта.
"Согласно плану-графику, утвержденному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 09.11.2023, ввод Объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2026 года", - сказано в тексте.
К строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства приступили еще в 2018 году за счет средств ФЦП социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.
Однако контракт с "Меандром" был расторгнут летом 2020 года. В отношении руководства ООО "Меандр" было возбуждено уголовное дело. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го.
В июле 2021 года тогда еще министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что необходимо внести корректировки в проектно-сметную документацию и закончить строительство. Власти республики пообещали найти нового подрядчика до конца года, а украденные деньги вернуть в бюджет.
Однако уже в ноябре под следствие попала сама Новосельская. Ей предъявили обвинение в получении взятки. По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 млн рублей. В июле 2023 года замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к десяти годам лишения свободы.
В апреле 2022 года новый министр культуры Крыма Татьяна Манежина назвала ориентировочный срок завершения строительства - конец 2024 года.
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