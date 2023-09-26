https://crimea.ria.ru/20230926/sudba-teatra-kukol-v-simferopole-opredelena-1131676967.html

Судьба театра кукол в Симферополе определена

Судьба театра кукол в Симферополе определена - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Судьба театра кукол в Симферополе определена

Власти Крыма определили подрядчика, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе, новая компания и срок завершения строительства определены... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T16:52

2023-09-26T16:52

2023-09-26T16:55

крым

крымский академический театр кукол

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядчика, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе, новая компания и срок завершения строительства определены распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на официальном портале правительства республики. В соответствии с документом, цена контракта составляет 928,2 млн рублей. Предельный срок, по которому подрядчик обязуется сдать объект, – 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Республики Крым.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года. Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года, а уже в сентябре гендиректор и бенефициар компании были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. "Недобросовестный подрядчик" покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку.Более того, по ходу стойки подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го.В июле 2021 года тогда еще министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила о необходимости корректировать проектно-сметную документацию и завершать строительство. Власти республики пообещали найти нового подрядчика до конца года, а украденные деньги вернуть в бюджет. В отношении руководства ООО "Меандр" было возбуждено уголовное дело.Однако уже в ноябре под следствие попала сама Новосельская. Ей было предъявлено обвинение в получении взятки. По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 млн рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы. В апреле 2022 года новый министр культуры Крыма Татьяна Манежина озвучила новый ориентировочный срок завершения строительства - конец 2024 года. Читайте также на РИА Новости Крым:В парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколФотофакт. Что осталось от театра кукол в СимферополеВладычица крымской культуры: яркие образы Арины Новосельской

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский академический театр кукол, закон и право, общество, симферополь, культура, новости крыма