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Реконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится
Реконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Реконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится
Реконструкция набережной Коктебеля движется без отставаний о графика, с опережением сроков по некоторым участкам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T14:55
2024-06-03T14:55
2024-06-03T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Реконструкция набережной Коктебеля движется без отставаний о графика, с опережением сроков по некоторым участкам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.При этом, по его словам, именно участок возле Киловой - один из самых трудозатратных: прямо в гору заглубляют 37 свай, длинной от 5 до 17 метров - они будут нести монолитные бетонные конструкции, над которыми специалисты смонтируют стену - все это будет "удерживать" гору от сползания. На протяжении всего участка реконструкции - 1,9 км - променад и пляжи расширят до 30 и 50 метров соответственно. Специалистами выбран специальный крымский материал утвержденной плотности и твердости, которым сложат берег. В тело набережной заключают самотечный канализационный коллектор, который будет собирать поселковые стоки и с помощью насоса подавать их на очистные сооружения за чертой поселка."Это эпохальные вещи, которые не делались никогда. Последний раз Коктебель реконструировался более 50 лет назад - это и морально, и технически устарело. Стоимость работ - более 300 млрд. Все происходит под наблюдением контролем правительства РК", - сказал руководитель поселка.По его словам, 25 мая 2025 года строительная компания должна снять заборы и люди смогут гулять по новой набережной.Глава Совмина Юрий Гоцанюк ранее проинспектировал реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений в Коктебеле и заявил, что проекты будут реализованы в срок.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимателям Коктебеля помогут "пережить" реконструкцию набережнойРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Степи, курганы, шашлык: кого тянет в юго-восточный Крым
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Реконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится
Реконструкция набережной Коктебеля идет без отставаний - местные власти
14:55 03.06.2024 (обновлено: 15:23 03.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Реконструкция набережной Коктебеля движется без отставаний о графика, с опережением сроков по некоторым участкам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.
"Мы сверяли графики - в двух местах есть даже не отставание, а некоторые запинки в силу технологических особенностей. Но по пяти-шести этапам - опережение. По одному даже на два месяца - в районе Киловой горы", - рассказал Белин.
При этом, по его словам, именно участок возле Киловой - один из самых трудозатратных: прямо в гору заглубляют 37 свай, длинной от 5 до 17 метров - они будут нести монолитные бетонные конструкции, над которыми специалисты смонтируют стену - все это будет "удерживать" гору от сползания. На протяжении всего участка реконструкции - 1,9 км - променад и пляжи расширят до 30 и 50 метров соответственно.
Специалистами выбран специальный крымский материал утвержденной плотности и твердости, которым сложат берег. В тело набережной заключают самотечный канализационный коллектор, который будет собирать поселковые стоки и с помощью насоса подавать их на очистные сооружения за чертой поселка.
"Это эпохальные вещи, которые не делались никогда. Последний раз Коктебель реконструировался более 50 лет назад - это и морально, и технически устарело. Стоимость работ - более 300 млрд. Все происходит под наблюдением контролем правительства РК", - сказал руководитель поселка.
По его словам, 25 мая 2025 года строительная компания должна снять заборы и люди смогут гулять по новой набережной.
Глава Совмина Юрий Гоцанюк ранее проинспектировал
реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений в Коктебеле и заявил, что проекты будут реализованы в срок.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
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