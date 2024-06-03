https://crimea.ria.ru/20240603/rekonstruktsiya-naberezhnoy-koktebelya---kak-dvizhetsya-i-kogda-zavershitsya-1137814084.html

Реконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится

Реконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Реконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится

Реконструкция набережной Коктебеля движется без отставаний о графика, с опережением сроков по некоторым участкам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T14:55

2024-06-03T14:55

2024-06-03T15:23

радио "спутник в крыму"

коктебель

набережная

набережные крыма

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Реконструкция набережной Коктебеля движется без отставаний о графика, с опережением сроков по некоторым участкам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.При этом, по его словам, именно участок возле Киловой - один из самых трудозатратных: прямо в гору заглубляют 37 свай, длинной от 5 до 17 метров - они будут нести монолитные бетонные конструкции, над которыми специалисты смонтируют стену - все это будет "удерживать" гору от сползания. На протяжении всего участка реконструкции - 1,9 км - променад и пляжи расширят до 30 и 50 метров соответственно. Специалистами выбран специальный крымский материал утвержденной плотности и твердости, которым сложат берег. В тело набережной заключают самотечный канализационный коллектор, который будет собирать поселковые стоки и с помощью насоса подавать их на очистные сооружения за чертой поселка."Это эпохальные вещи, которые не делались никогда. Последний раз Коктебель реконструировался более 50 лет назад - это и морально, и технически устарело. Стоимость работ - более 300 млрд. Все происходит под наблюдением контролем правительства РК", - сказал руководитель поселка.По его словам, 25 мая 2025 года строительная компания должна снять заборы и люди смогут гулять по новой набережной.Глава Совмина Юрий Гоцанюк ранее проинспектировал реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений в Коктебеле и заявил, что проекты будут реализованы в срок.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимателям Коктебеля помогут "пережить" реконструкцию набережнойРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Степи, курганы, шашлык: кого тянет в юго-восточный Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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