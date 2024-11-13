https://crimea.ria.ru/20241113/v-kieve-gremyat-vzryvy-1141815524.html

В Киеве гремят взрывы

В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 13.11.2024

В Киеве гремят взрывы

В Киеве утром в среду гремят взрывы на фоне сигнала о воздушной тревоге, городские власти сообщают о работе систем ПВО. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T08:46

2024-11-13T08:46

2024-11-13T08:46

украина

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виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве утром в среду гремят взрывы на фоне сигнала о воздушной тревоге, городские власти сообщают о работе систем ПВО.Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 7:40. Помимо столицы, сигнал прозвучал также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.Позже воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на УкраинеПосле удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две областиОбъекты инфраструктуры разбиты в областях Украины

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киев

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, в мире, взрыв, новости, виталий кличко