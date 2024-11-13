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В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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В Киеве гремят взрывы
В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 13.11.2024
В Киеве гремят взрывы
В Киеве утром в среду гремят взрывы на фоне сигнала о воздушной тревоге, городские власти сообщают о работе систем ПВО. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T08:46
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в мире
взрыв
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виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве утром в среду гремят взрывы на фоне сигнала о воздушной тревоге, городские власти сообщают о работе систем ПВО.Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 7:40. Помимо столицы, сигнал прозвучал также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.Позже воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на УкраинеПосле удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две областиОбъекты инфраструктуры разбиты в областях Украины
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, в мире, взрыв, новости, виталий кличко
В Киеве гремят взрывы

В Киеве слышны взрывы – звучит сигнал воздушной тревоги

08:46 13.11.2024
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве утром в среду гремят взрывы на фоне сигнала о воздушной тревоге, городские власти сообщают о работе систем ПВО.
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 7:40. Помимо столицы, сигнал прозвучал также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Позже воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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УкраинаКиевВ миреВзрывНовостиВиталий Кличко
 
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