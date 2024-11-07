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После удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две области - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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После удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две области
После удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две области - РИА Новости Крым, 07.11.2024
После удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две области
Житомирская и Ровенская области Украины частично обесточены после удара по энергообъекту. Об отключении сообщает пресс-служба украинской энергопоставляющей... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T13:39
2024-11-07T13:39
украина
укрэнерго
новости
житомирская область
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лэп
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Житомирская и Ровенская области Украины частично обесточены после удара по энергообъекту. Об отключении сообщает пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".Украинская энергосистема повреждена девятью массированными атаками, напомнили в компании. В часы максимального потребления утром и вечером в энергосистеме дефицит мощности. В этой связи потребителей просят экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько электроприборов.В четверг в Киеве и области более шести часов звучал сигнал воздушной тревоги – по всей столице Украины гремели взрывы.ВС РФ стали наносить удары по инфраструктуре на территории Украины 10 октября 2022 года – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов являются объекты энергетики, военно-промышленного комплекса (ВПК) и военного управления, а также связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно каждый день. При этом в Минобороны РФ и в Кремле неоднократно заявляли, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики УкраиныАрмия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на УкраинеДефицит электроэнергии на Украине: Киев запросил помощь нескольких стран
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РИА Новости Крым
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украина, укрэнерго, новости, житомирская область, ровенская область, лэп, электросети, отключение электроэнергии
После удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две области

Две области Украины частично обесточены после удара по энергообъекту в Житомирской области

13:39 07.11.2024
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП в Киеве
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Житомирская и Ровенская области Украины частично обесточены после удара по энергообъекту. Об отключении сообщает пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".

"В результате удара по энергообъекту в Житомирской области были частично обесточены Житомирская и Ровенская области. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация безопасности", – сообщает пресс-служба компании.

Украинская энергосистема повреждена девятью массированными атаками, напомнили в компании. В часы максимального потребления утром и вечером в энергосистеме дефицит мощности. В этой связи потребителей просят экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько электроприборов.
В четверг в Киеве и области более шести часов звучал сигнал воздушной тревоги – по всей столице Украины гремели взрывы.
ВС РФ стали наносить удары по инфраструктуре на территории Украины 10 октября 2022 года – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов являются объекты энергетики, военно-промышленного комплекса (ВПК) и военного управления, а также связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно каждый день. При этом в Минобороны РФ и в Кремле неоднократно заявляли, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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УкраинаУкрэнергоНовостиЖитомирская областьРовенская областьЛЭПЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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