https://crimea.ria.ru/20241107/posle-udara-po-energoobektu-na-severe-ukrainy-obestocheny-dve-oblasti-1141678158.html

После удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две области

После удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две области - РИА Новости Крым, 07.11.2024

После удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две области

Житомирская и Ровенская области Украины частично обесточены после удара по энергообъекту. Об отключении сообщает пресс-служба украинской энергопоставляющей... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T13:39

2024-11-07T13:39

2024-11-07T13:39

украина

укрэнерго

новости

житомирская область

ровенская область

лэп

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Житомирская и Ровенская области Украины частично обесточены после удара по энергообъекту. Об отключении сообщает пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".Украинская энергосистема повреждена девятью массированными атаками, напомнили в компании. В часы максимального потребления утром и вечером в энергосистеме дефицит мощности. В этой связи потребителей просят экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько электроприборов.В четверг в Киеве и области более шести часов звучал сигнал воздушной тревоги – по всей столице Украины гремели взрывы.ВС РФ стали наносить удары по инфраструктуре на территории Украины 10 октября 2022 года – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов являются объекты энергетики, военно-промышленного комплекса (ВПК) и военного управления, а также связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно каждый день. При этом в Минобороны РФ и в Кремле неоднократно заявляли, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики УкраиныАрмия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на УкраинеДефицит электроэнергии на Украине: Киев запросил помощь нескольких стран

украина

житомирская область

ровенская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, новости, житомирская область, ровенская область, лэп, электросети, отключение электроэнергии