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Дефицит электроэнергии на Украине: Киев запросил помощь нескольких стран - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Дефицит электроэнергии на Украине: Киев запросил помощь нескольких стран
Дефицит электроэнергии на Украине: Киев запросил помощь нескольких стран - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Дефицит электроэнергии на Украине: Киев запросил помощь нескольких стран
В условиях дефицита электричества Киев запросил поставки электроэнергии из-за рубежа. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T14:39
2024-09-13T15:59
новости
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В условиях дефицита электричества Киев запросил поставки электроэнергии из-за рубежа. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".Полностью или частично обесточены 562 населенных пункта, уточнили в "Укрэнерго". Есть новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской областях, а также на временно подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.Четыре энергоблока на двух украинских атомных электростанциях были обесточены ранее вследствие повреждения энергосистемы страны.Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что при планомерной работе Вооруженных сил России по объектам генерации электроэнергии Киев будет вынужден останавливать энергоблоки атомных электростанций, вследствие чего украинские регионы будут оставаться без света большую часть суток.Ситуация с энергосистемой УкраиныВ начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, киев, отключение электроэнергии, польша, словакия, румыния, украина, венгрия, молдавия
Дефицит электроэнергии на Украине: Киев запросил помощь нескольких стран

Из-за дефицита электроэнергии на Украине Киев запросил аварийную помощь нескольких стран

14:39 13.09.2024 (обновлено: 15:59 13.09.2024)
 
© OLEKSANDR GIMANOVРабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи под Одессой
Рабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи под Одессой
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В условиях дефицита электричества Киев запросил поставки электроэнергии из-за рубежа. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
"Для преодоления дефицита в энергосистеме по запросу НЭК "Укрэнерго" происходит аварийная поставка электроэнергии на Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала вчера, 12 сентября", – сказано в сообщении компании.
Полностью или частично обесточены 562 населенных пункта, уточнили в "Укрэнерго". Есть новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской областях, а также на временно подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Четыре энергоблока на двух украинских атомных электростанциях были обесточены ранее вследствие повреждения энергосистемы страны.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что при планомерной работе Вооруженных сил России по объектам генерации электроэнергии Киев будет вынужден останавливать энергоблоки атомных электростанций, вследствие чего украинские регионы будут оставаться без света большую часть суток.

Ситуация с энергосистемой Украины

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.
С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.
В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.
Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.
В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
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НовостиКиевОтключение электроэнергииПольшаСловакияРумынияУкраинаВенгрияМолдавия
 
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