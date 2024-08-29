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На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблока - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблока
На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблока - РИА Новости Крым, 29.08.2024
На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблока
Четыре энергоблока на двух украинских атомных электростанциях были обесточены вследствие повреждения энергосистемы страны 26 августа, заявил глава офиса... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T15:34
2024-08-29T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Четыре энергоблока на двух украинских атомных электростанциях были обесточены вследствие повреждения энергосистемы страны 26 августа, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Вооруженные силы РФ 26 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио "Спутник в Крыму"высказал мнение, что при планомерной работе Вооруженных сил России по объектам генерации электроэнергии Киев будет вынужден останавливать энергоблоки атомных электростанций, вследствие чего украинские регионы будут оставаться без света большую часть суток.Ситуация с энергосистемой УкраиныВ начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине вводят экстренные отключения светаГрупповой удар нанесен по объектам энергетики Украины Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины
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РИА Новости Крым
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аэс, украина, энергосистема украины, новости, андрей ермак
На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблока

На Украине обесточены четыре энергоблока на двух атомных электростанциях – Ермак

15:34 29.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Четыре энергоблока на двух украинских атомных электростанциях были обесточены вследствие повреждения энергосистемы страны 26 августа, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Четыре энергоблока на украинских АЭС отключились от сети в понедельник... Речь об энергоблоках 1, 3 и 4 Ровенской АЭС, а также энергоблоке 3 Южноукраинской АЭС", – написал он в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы РФ 26 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио "Спутник в Крыму"высказал мнение, что при планомерной работе Вооруженных сил России по объектам генерации электроэнергии Киев будет вынужден останавливать энергоблоки атомных электростанций, вследствие чего украинские регионы будут оставаться без света большую часть суток.

Ситуация с энергосистемой Украины

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.
С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.
В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.
Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.
В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
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АЭСУкраинаЭнергосистема УкраиныНовостиАндрей Ермак
 
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