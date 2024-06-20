https://crimea.ria.ru/20240620/gruppovoy-udar-nanesen-po-obektam-energetiki-ukrainy-1138239415.html
Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
Групповой удар высокоточным оружием нанесен по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T13:23
2024-06-20T13:23
2024-06-20T13:36
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
энергосистема украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4853ac658fc909d99e3475e14787086b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием нанесен по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что удар Вооруженных сил России стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики.В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.В четверг в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. В ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Удары фиксировали и в подконтрольном Киеву Херсоне - город обесточен.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда – повсеместно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктураЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы УкраиныУкраинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c170e0b2fb75183f01e26679e76b9b5.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, энергосистема украины, в мире
Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по энергообъектам Украины
13:23 20.06.2024 (обновлено: 13:36 20.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием нанесен по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удар Вооруженных сил России стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", - сказано в сводке военного ведомства.
В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
В четверг в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены
объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. В ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины
, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Удары фиксировали и в подконтрольном Киеву Херсоне - город обесточен
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда – повсеместно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: