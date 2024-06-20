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Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины

Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины

Групповой удар высокоточным оружием нанесен по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T13:23

2024-06-20T13:23

2024-06-20T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием нанесен по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что удар Вооруженных сил России стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики.В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.В четверг в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. В ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Удары фиксировали и в подконтрольном Киеву Херсоне - город обесточен.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда – повсеместно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктураЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы УкраиныУкраинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, энергосистема украины, в мире