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Херсон обесточен после взрывов

Херсон обесточен после взрывов - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Херсон обесточен после взрывов

Подконтрольный Киеву Херсон в четверг остался без электроэнергии. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T12:49

2024-06-20T12:49

2024-06-20T12:49

херсон

украина

в мире

александр прокудин

новости

энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Подконтрольный Киеву Херсон в четверг остался без электроэнергии. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.В четверг в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. В ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты.При этом Владимир Зеленский заявил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона.В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктураВзрывы на Украине: в Киевской области пылает пожар19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, украина, в мире, александр прокудин, новости, энергосистема украины