Херсон обесточен после взрывов
Херсон остался без электроэнергии после серии взрывов
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Подконтрольный Киеву Херсон в четверг остался без электроэнергии. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
"Херсон остался без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", - написал он в Telegram.
В четверг в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. В ночь на среду взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты.
При этом Владимир Зеленский заявил, что проблемы с энергообеспечением жителей и предприятий Украины будут решены к началу отопительного сезона.
В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.
С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.
В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.
Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.
В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
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