19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow
ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по объектам энергетики Украины и арсеналам Storm Shadow
16:30 14.06.2024 (обновлено: 16:40 14.06.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий украинской "оборонки", а также хранилищам западного вооружения и иностранным наемникам ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.
Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки Украины нанесли ущерб российской энергетике.
"В результате ударов была поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников", - сказано в сообщении.
В среду Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. были поражены стоянки самолетов и инфраструктура авиационной базы ВСУ, а также пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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