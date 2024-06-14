https://crimea.ria.ru/20240614/19-gruppovykh-udarov-porazhena-energetika-ukrainy-i-arsenaly-storm-shadow-1138114620.html

19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow

19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow - РИА Новости Крым, 14.06.2024

19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow

За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T16:30

2024-06-14T16:30

2024-06-14T16:40

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

энергосистема украины

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

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storm shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий украинской "оборонки", а также хранилищам западного вооружения и иностранным наемникам ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки Украины нанесли ущерб российской энергетике.В среду Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. были поражены стоянки самолетов и инфраструктура авиационной базы ВСУ, а также пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объектеВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, энергосистема украины, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, потери всу , безэкипажные катера, storm shadow, иностранные наемники всу