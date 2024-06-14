Рейтинг@Mail.ru
19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240614/19-gruppovykh-udarov-porazhena-energetika-ukrainy-i-arsenaly-storm-shadow-1138114620.html
19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow
19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow - РИА Новости Крым, 14.06.2024
19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow
За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T16:30
2024-06-14T16:40
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
энергосистема украины
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
потери всу
безэкипажные катера
storm shadow
иностранные наемники всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123049241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1719adec75cb773d143d866a29a70547.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий украинской "оборонки", а также хранилищам западного вооружения и иностранным наемникам ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки Украины нанесли ущерб российской энергетике.В среду Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. были поражены стоянки самолетов и инфраструктура авиационной базы ВСУ, а также пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объектеВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123049241_364:0:1804:1080_1920x0_80_0_0_95acc76d3d978248363ef26964f39eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, энергосистема украины, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, потери всу , безэкипажные катера, storm shadow, иностранные наемники всу
19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow

ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по объектам энергетики Украины и арсеналам Storm Shadow

16:30 14.06.2024 (обновлено: 16:40 14.06.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий украинской "оборонки", а также хранилищам западного вооружения и иностранным наемникам ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.
Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки Украины нанесли ущерб российской энергетике.
"В результате ударов была поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников", - сказано в сообщении.
В среду Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. были поражены стоянки самолетов и инфраструктура авиационной базы ВСУ, а также пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииЭнергосистема УкраиныВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеПотери ВСУБезэкипажные катераStorm ShadowИностранные наемники ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21В Феодосии едва не утонула 95-летняя бабушка
17:18Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву
17:05Минус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага
16:56Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникам
16:3019 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow
16:21Из-под завалов дома в Шебекино спасены два человека
16:15Жуткое ДТП в Благовещенске: пьяный водитель въехал в людей на тротуаре
15:55В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
15:51Доброхотова: опыт реализации программы КРТ в Москве подходит для Крыма
15:45Замахивалась на детей ведром: СК проверяет инцидент в детском саду Керчи
15:37Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублей
15:27Когда в Крыму ожидается град
15:01Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов
14:32В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года
14:26Путин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУ
13:55Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин
13:41Путин назвал истинную причину украинского кризиса
13:32МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров
13:23В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок
13:08Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 3 июля
Лента новостейМолния