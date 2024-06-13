Рейтинг@Mail.ru
Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240613/pod-kievom-bolshe-sutok-ne-mogut-potushit-pozhar-na-promyshlennom-obekte-1138068090.html
Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте
Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте
Украинские спасатели больше суток не могут потушить пожар, вспыхнувший после взрыва на одном из промышленных предприятий Киевской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T08:20
2024-06-13T08:20
киев
киевская область
инфраструктура
вооруженные силы россии
украина
пожар
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0d/1138068272_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11c6bb3fd15475bf99d92f37c109555d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Украинские спасатели больше суток не могут потушить пожар, вспыхнувший после взрыва на одном из промышленных предприятий Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал госслужбы по чрезвычайным ситуациям.На месте работают около 250 спасателей, почти 100 единиц техники и четыре пожарных поезда.Накануне в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, возник пожар на одном из промышленных предприятий.Объекты критической инфраструктуры также были повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Минобороны России в среду сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики УкраиныКрымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине – видео
киев
киевская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0d/1138068272_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_31b726bbc0fbcc7b2594407ba441ebe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, киевская область, инфраструктура, вооруженные силы россии, украина, пожар, новости
Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте

В Киевской области больше суток продолжается пожар на промышленном предприятии

08:20 13.06.2024
 
© ГС ЧС УкраиныВ Киевской области больше суток продолжается пожар на промышленном предприятии
В Киевской области больше суток продолжается пожар на промышленном предприятии
© ГС ЧС Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Украинские спасатели больше суток не могут потушить пожар, вспыхнувший после взрыва на одном из промышленных предприятий Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 13 июня продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии", - говорится в сообщении.
На месте работают около 250 спасателей, почти 100 единиц техники и четыре пожарных поезда.
Накануне в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, возник пожар на одном из промышленных предприятий.
Объекты критической инфраструктуры также были повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Минобороны России в среду сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины
Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине – видео
 
КиевКиевская областьИнфраструктураВооруженные силы РоссииУкраинаПожарНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:04Германия блокирует согласование новых санкций против России – СМИ
08:42Мошенники придумали новую аферу с госуслугами
08:29Православные христиане отмечают Вознесение Господне
08:20Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте
07:59Сирены включат в Новороссийске в четверг – причина
07:47Магнитные бури в июле - прогноз ученых
07:27Открывшего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали
07:22Перед Крымским мостом выросла очередь
07:11ВСУ атаковали дронами два российских региона
06:49Операторы "скорых" будут сопровождать вызовы до приезда медиков - Гладков
06:39В Севастополе в четверг отключат свет: список адресов
06:08В Киеве анонсировали появление немецких заводов Rheinmetall
00:01Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 13 июня
22:53Стрельба у монастыря под Калугой – что известно
22:23Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на Кубе
22:01Главное за день: 12 июня
21:39Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк
21:13НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг
21:01Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани
Лента новостейМолния