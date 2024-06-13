https://crimea.ria.ru/20240613/pod-kievom-bolshe-sutok-ne-mogut-potushit-pozhar-na-promyshlennom-obekte-1138068090.html

Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте

Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте

Украинские спасатели больше суток не могут потушить пожар, вспыхнувший после взрыва на одном из промышленных предприятий Киевской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T08:20

2024-06-13T08:20

2024-06-13T08:20

киев

киевская область

инфраструктура

вооруженные силы россии

украина

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Украинские спасатели больше суток не могут потушить пожар, вспыхнувший после взрыва на одном из промышленных предприятий Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал госслужбы по чрезвычайным ситуациям.На месте работают около 250 спасателей, почти 100 единиц техники и четыре пожарных поезда.Накануне в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, возник пожар на одном из промышленных предприятий.Объекты критической инфраструктуры также были повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Минобороны России в среду сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики УкраиныКрымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, киевская область, инфраструктура, вооруженные силы россии, украина, пожар, новости