https://crimea.ria.ru/20240914/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1139721881.html
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В субботу на полуострове ожидается сухая жаркая погода. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-14T00:01
2024-09-14T00:01
2024-09-13T20:19
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276337_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_053f44bc28933bfc09c380173a0e4b95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ожидается сухая жаркая погода. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +30...+32 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240913/solnechnye-dni-zhara-sentyabr-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1140324618.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276337_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ff8880044dfb9159820938b26ae809c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу сухая жаркая погода и до +33 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ожидается сухая жаркая погода. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, днем +28…+33°, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +30...+32 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.