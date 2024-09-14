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Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В субботу на полуострове ожидается сухая жаркая погода. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-14T00:01
2024-09-13T20:19
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ожидается сухая жаркая погода. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +30...+32 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240913/solnechnye-dni-zhara-sentyabr-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1140324618.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу сухая жаркая погода и до +33 градусов

00:01 14.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ожидается сухая жаркая погода. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, днем +28…+33°, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +30...+32 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Вчера, 20:08Радио "Спутник в Крыму"
Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
22:43Главное за день: 13 сентября
22:30Главные новости Крыма: 13 сентября
22:03Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19
21:43Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО
21:26США ввели санкции в отношении МИА "Россия сегодня" и Дмитрия Киселева
21:13Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран
20:54Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы
20:32В Симферополе из-за нехватки водителей на маршрут не выходят 25 автобусов
20:08Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные
19:56Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму
19:28Фейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов
19:01К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка
18:43Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области
18:34Зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химоружия в ДНР
18:07Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
17:46В Севастополе водитель иномарки сбил пенсионерку на "зебре"
17:32Новый автобусный маршрут появился в Крыму
17:11Сергей Карякин посетил симферопольскую гимназию для одаренных детей
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