https://crimea.ria.ru/20240914/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1139721881.html

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

В субботу на полуострове ожидается сухая жаркая погода. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-14T00:01

2024-09-14T00:01

2024-09-13T20:19

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ожидается сухая жаркая погода. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +30...+32 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240913/solnechnye-dni-zhara-sentyabr-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1140324618.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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