https://crimea.ria.ru/20240826/na-ukraine-vvodyat-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-1139871391.html

На Украине вводят экстренные отключения света

На Украине вводят экстренные отключения света - РИА Новости Крым, 26.08.2024

На Украине вводят экстренные отключения света

На Украине вводят экстренные отключения света. Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T09:33

2024-08-26T09:33

2024-08-26T10:26

украина

дтэк

энергосистема украины

новости

укрэнерго

взрыв

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Украине вводят экстренные отключения света. Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК.Ранее сообщалось, что по всей Украине гремят взрывы. В Полтавской области получил повреждения промышленный объект. Также взрывы зафиксированы в Днепропетровске и окрестностях Киева, где в нескольких районах пропало электричество.В начале июня Минэнерго Украины сообщало, что практически на всей территории страны введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации после массированных атак.Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеНа Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены СумыПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, дтэк, энергосистема украины, новости, укрэнерго, взрыв, электричество