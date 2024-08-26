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На Украине вводят экстренные отключения света
На Украине вводят экстренные отключения света - РИА Новости Крым, 26.08.2024
На Украине вводят экстренные отключения света
На Украине вводят экстренные отключения света. Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T09:33
2024-08-26T09:33
2024-08-26T10:26
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укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Украине вводят экстренные отключения света. Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК.Ранее сообщалось, что по всей Украине гремят взрывы. В Полтавской области получил повреждения промышленный объект. Также взрывы зафиксированы в Днепропетровске и окрестностях Киева, где в нескольких районах пропало электричество.В начале июня Минэнерго Украины сообщало, что практически на всей территории страны введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации после массированных атак.Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеНа Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены СумыПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
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украина, дтэк, энергосистема украины, новости, укрэнерго, взрыв, электричество
На Украине вводят экстренные отключения света
"Укрэнерго" вводит экстренные отключения света по всей стране
09:33 26.08.2024 (обновлено: 10:26 26.08.2024)