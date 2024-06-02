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На Украине введены экстренные отключения света

На Украине введены экстренные отключения света - РИА Новости Крым, 02.06.2024

На Украине введены экстренные отключения света

В воскресенье практически на всей территории Украины введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации после массированных... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T10:54

2024-06-02T10:54

2024-06-02T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье практически на всей территории Украины введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации после массированных атак. Об этом сообщили в Минэнерго.Уточняется, что во время воздушной тревоги в Винницкой области отключилось оборудование на одной из подстанций. Кроме того, в Киевской и Сумской областях были обесточены подстанции облэнерго. В Николаевской области также произошел сбой на сетях облэнерго. Накануне в Ивано-Франковской области обломками повреждены линии электропередачи.Графики не распространяются только на Волынскую, Закарпатскую и Львовскую области, добавили в "Укрэнерго".Глава городской военной администрации Киева Сергей Попко отметил, что отключения коснутся, в частности, столицы. "Выделенных Укрэнерго лимитов хватит обеспечить примерно 76% потребностей Киева. Не забывайте экономить электроэнергию", - написал он в своем Telegram-канале.Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.Накануне стало известно, что на Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции. Минэнерго и власти украинских городов сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в четырех городах.Позже в Минобороны сообщили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также были поражены арсеналы хранения западного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеНа Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены СумыПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба

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