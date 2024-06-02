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На Украине введены экстренные отключения света - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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На Украине введены экстренные отключения света
На Украине введены экстренные отключения света - РИА Новости Крым, 02.06.2024
На Украине введены экстренные отключения света
В воскресенье практически на всей территории Украины введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации после массированных... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T10:54
2024-06-02T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье практически на всей территории Украины введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации после массированных атак. Об этом сообщили в Минэнерго.Уточняется, что во время воздушной тревоги в Винницкой области отключилось оборудование на одной из подстанций. Кроме того, в Киевской и Сумской областях были обесточены подстанции облэнерго. В Николаевской области также произошел сбой на сетях облэнерго. Накануне в Ивано-Франковской области обломками повреждены линии электропередачи.Графики не распространяются только на Волынскую, Закарпатскую и Львовскую области, добавили в "Укрэнерго".Глава городской военной администрации Киева Сергей Попко отметил, что отключения коснутся, в частности, столицы. "Выделенных Укрэнерго лимитов хватит обеспечить примерно 76% потребностей Киева. Не забывайте экономить электроэнергию", - написал он в своем Telegram-канале.Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.Накануне стало известно, что на Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции. Минэнерго и власти украинских городов сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в четырех городах.Позже в Минобороны сообщили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также были поражены арсеналы хранения западного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеНа Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены СумыПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
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украина, укрэнерго, киев, киевская область, ивано-франковская область, николаевская область, сумская область, энергосистема украины, в мире, новости
На Украине введены экстренные отключения света

На Украине в воскресенье введены графики отключения света из-за серьезных повреждений

10:54 02.06.2024 (обновлено: 11:01 02.06.2024)
 
© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП
© Укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье практически на всей территории Украины введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации после массированных атак. Об этом сообщили в Минэнерго.
Уточняется, что во время воздушной тревоги в Винницкой области отключилось оборудование на одной из подстанций. Кроме того, в Киевской и Сумской областях были обесточены подстанции облэнерго. В Николаевской области также произошел сбой на сетях облэнерго. Накануне в Ивано-Франковской области обломками повреждены линии электропередачи.
Графики не распространяются только на Волынскую, Закарпатскую и Львовскую области, добавили в "Укрэнерго".
"2 июня лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 01.00 до 05.00 и с 19.00 до 24.00", - говорится в сообщении.
Глава городской военной администрации Киева Сергей Попко отметил, что отключения коснутся, в частности, столицы.
"Выделенных Укрэнерго лимитов хватит обеспечить примерно 76% потребностей Киева. Не забывайте экономить электроэнергию", - написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.
Накануне стало известно, что на Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции. Минэнерго и власти украинских городов сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в четырех городах.
Позже в Минобороны сообщили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также были поражены арсеналы хранения западного вооружения.
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