https://crimea.ria.ru/20240914/gde-v-sevastopole-na-vykhodnykh-ne-budet-sveta-1140329272.html

Где в Севастополе на выходных не будет света

Где в Севастополе на выходных не будет света - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Где в Севастополе на выходных не будет света

Временное отключение света пройдет в ряде районов Севастополя на выходных. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T08:11

2024-09-14T08:11

2024-09-14T08:11

севастополь

севастопольэнерго

новости

электричество

электросети

электроэнергия

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_173:0:1280:623_1920x0_80_0_0_4cac71dfe45e90e66a3acf5a441090fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в ряде районов Севастополя на выходных. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Отключение электроэнергии 14 и 15 сентября пройдет для выполнения неотложных работ", – объясняют на предприятии.14 сентября с 13:00 до 15:00 без света будут СНТ "Колос" и СНТ "Колос", 68.14 и 15 сентября с 08:30 до 17:30 отключения пройдут на улицах: Коммунистическая, 38-А, 15-А, 17-35, Симферопольская, 2, 15, Сафронова, 6-14, 13-15, Харьковская, 9.С 09:00 до 16:00 будут обесточены потребители в поселке Любимовка: ул. Речная, пай 402- 404, 36-А, 36-Б, 36-В, 2, 21-А, пай 283, 7-А, 1-В, 1-7, 7-17, 2, пер. Речной, 2-Б, 37, ЗАО Софьи Перовской, 293, 402, 675, 383.15 сентября с 09:00 до 12:00 приостановят подачу электроснабжения на улицах Михайловская, 19, 23, 21 и Симонок, 50.С 13:00 до 15:00 без электричества будут: ул. Горпищенко, 29, ул. Паршина, 2-А, 2, 5-23, 29, 11-А, ул. Цибулько, 8-10, 51.С 15 по 18 сентября с 08:30 до 17:30 свет отключат по адресам: ул. 1-я линия Бомбор, 5-А, 7-11, ул. 2-я линия Бомбор, 18-20, 32-40, 53-97, ул. Пластунская, 66/1, 48-80, 96, 35-65, 100-А, 98,104, ул. Стрелковая, 2-22, 1-23.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, новости, электричество, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии