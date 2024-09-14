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Где в Севастополе на выходных не будет света - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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Где в Севастополе на выходных не будет света
Где в Севастополе на выходных не будет света - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Где в Севастополе на выходных не будет света
Временное отключение света пройдет в ряде районов Севастополя на выходных. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T08:11
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севастополь
севастопольэнерго
новости
электричество
электросети
электроэнергия
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в ряде районов Севастополя на выходных. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Отключение электроэнергии 14 и 15 сентября пройдет для выполнения неотложных работ", – объясняют на предприятии.14 сентября с 13:00 до 15:00 без света будут СНТ "Колос" и СНТ "Колос", 68.14 и 15 сентября с 08:30 до 17:30 отключения пройдут на улицах: Коммунистическая, 38-А, 15-А, 17-35, Симферопольская, 2, 15, Сафронова, 6-14, 13-15, Харьковская, 9.С 09:00 до 16:00 будут обесточены потребители в поселке Любимовка: ул. Речная, пай 402- 404, 36-А, 36-Б, 36-В, 2, 21-А, пай 283, 7-А, 1-В, 1-7, 7-17, 2, пер. Речной, 2-Б, 37, ЗАО Софьи Перовской, 293, 402, 675, 383.15 сентября с 09:00 до 12:00 приостановят подачу электроснабжения на улицах Михайловская, 19, 23, 21 и Симонок, 50.С 13:00 до 15:00 без электричества будут: ул. Горпищенко, 29, ул. Паршина, 2-А, 2, 5-23, 29, 11-А, ул. Цибулько, 8-10, 51.С 15 по 18 сентября с 08:30 до 17:30 свет отключат по адресам: ул. 1-я линия Бомбор, 5-А, 7-11, ул. 2-я линия Бомбор, 18-20, 32-40, 53-97, ул. Пластунская, 66/1, 48-80, 96, 35-65, 100-А, 98,104, ул. Стрелковая, 2-22, 1-23.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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севастополь, севастопольэнерго, новости, электричество, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии
Где в Севастополе на выходных не будет света

В Севастополе на выходных пройдет отключение света в некоторых районах

08:11 14.09.2024
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в ряде районов Севастополя на выходных. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"Отключение электроэнергии 14 и 15 сентября пройдет для выполнения неотложных работ", – объясняют на предприятии.
14 сентября с 13:00 до 15:00 без света будут СНТ "Колос" и СНТ "Колос", 68.
14 и 15 сентября с 08:30 до 17:30 отключения пройдут на улицах: Коммунистическая, 38-А, 15-А, 17-35, Симферопольская, 2, 15, Сафронова, 6-14, 13-15, Харьковская, 9.
С 09:00 до 16:00 будут обесточены потребители в поселке Любимовка: ул. Речная, пай 402- 404, 36-А, 36-Б, 36-В, 2, 21-А, пай 283, 7-А, 1-В, 1-7, 7-17, 2, пер. Речной, 2-Б, 37, ЗАО Софьи Перовской, 293, 402, 675, 383.
15 сентября с 09:00 до 12:00 приостановят подачу электроснабжения на улицах Михайловская, 19, 23, 21 и Симонок, 50.
С 13:00 до 15:00 без электричества будут: ул. Горпищенко, 29, ул. Паршина, 2-А, 2, 5-23, 29, 11-А, ул. Цибулько, 8-10, 51.
С 15 по 18 сентября с 08:30 до 17:30 свет отключат по адресам: ул. 1-я линия Бомбор, 5-А, 7-11, ул. 2-я линия Бомбор, 18-20, 32-40, 53-97, ул. Пластунская, 66/1, 48-80, 96, 35-65, 100-А, 98,104, ул. Стрелковая, 2-22, 1-23.
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СевастопольСевастопольэнергоНовостиЭлектричествоЭлектросетиЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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