Рейтинг@Mail.ru
Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240913/ne-vlezay--ubet-v-krymu-izyali-opasnye-attraktsiony-1140334261.html
Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы
Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы
В Ленинском районе Крыма на территории крупного курортного комплекса выявлены нелегальные аттракционы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T20:54
2024-09-13T20:54
гостехнадзор крыма
новости крыма
аттракционы
ленинский район
крым
безопасность
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140334094_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_99b4237fc5dc3489c3d245d41b4d9bfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма на территории крупного курортного комплекса выявлены нелегальные аттракционы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.Проверка была проведена совместно с прокуратурой Ленинского района и инспекцией Гостехнадзора Республики Крым. По выявленным нарушениям ведется межведомственная работа, написал Игнатенко.Ранее в Сакском районе на набережной курортного поселка Новофедоровка изъяли опасный для посетителей "17D кинотеатр". Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Кроме того, в детском лагере под Бахчисараем выявили нелегальный опасный аттракцион "водная горка".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в судеЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопаснымЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140334094_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_5db7492a5c74e97daaabd79e47e67c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гостехнадзор крыма, новости крыма, аттракционы, ленинский район, крым, безопасность, прокуратура республики крым
Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы

Опасные аттракционы нашли на территории курортного комплекса в Крыму

20:54 13.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк аттракционов
Парк аттракционов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма на территории крупного курортного комплекса выявлены нелегальные аттракционы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.

"Все аттракционы эксплуатируются без обязательной государственной регистрации в Гостехнадзоре и с грубыми нарушениями требований безопасной эксплуатации", – говорится в сообщении.

Проверка была проведена совместно с прокуратурой Ленинского района и инспекцией Гостехнадзора Республики Крым. По выявленным нарушениям ведется межведомственная работа, написал Игнатенко.
Ранее в Сакском районе на набережной курортного поселка Новофедоровка изъяли опасный для посетителей "17D кинотеатр". Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Кроме того, в детском лагере под Бахчисараем выявили нелегальный опасный аттракцион "водная горка".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде
ЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопасным
ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
 
Гостехнадзор КрымаНовости КрымаАттракционыЛенинский районКрымБезопасностьПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:26США ввели санкции в отношении МИА "Россия сегодня" и Дмитрия Киселева
21:13Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран
20:54Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы
20:32В Симферополе из-за нехватки водителей на маршрут не выходят 25 автобусов
20:08Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные
19:56Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму
19:28Фейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов
19:01К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка
18:43Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области
18:34Зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химоружия в ДНР
18:07Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
17:46В Севастополе водитель иномарки сбил пенсионерку на "зебре"
17:32Новый автобусный маршрут появился в Крыму
17:11Сергей Карякин посетил симферопольскую гимназию для одаренных детей
16:39ВСУ за неделю потеряли более 16 тысяч боевиков
16:27Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина
16:0239 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты
15:55Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки
15:41Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР
15:26Севастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ
Лента новостейМолния