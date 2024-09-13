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Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы
Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы
В Ленинском районе Крыма на территории крупного курортного комплекса выявлены нелегальные аттракционы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T20:54
2024-09-13T20:54
2024-09-13T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма на территории крупного курортного комплекса выявлены нелегальные аттракционы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.Проверка была проведена совместно с прокуратурой Ленинского района и инспекцией Гостехнадзора Республики Крым. По выявленным нарушениям ведется межведомственная работа, написал Игнатенко.Ранее в Сакском районе на набережной курортного поселка Новофедоровка изъяли опасный для посетителей "17D кинотеатр". Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Кроме того, в детском лагере под Бахчисараем выявили нелегальный опасный аттракцион "водная горка".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в судеЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопаснымЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
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РИА Новости Крым
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гостехнадзор крыма, новости крыма, аттракционы, ленинский район, крым, безопасность, прокуратура республики крым
Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы
Опасные аттракционы нашли на территории курортного комплекса в Крыму