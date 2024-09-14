Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240914/situatsiya-na-krymskom-mostu--probki-i-vremya-ozhidaniya-1140337589.html
Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания
Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания
Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T09:02
2024-09-14T09:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
новости крыма
крым
тамань
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783268_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_54296170235df662873497c02a219cae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом проезд к мостовому переходу со стороны Тамани остается свободным.Очередь на мостовом переходе в субботу начала расти в 7 утра - скопилось 95 машин со стороны Керчи, а в 8 часов их было уже 200.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКурорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать
https://crimea.ria.ru/20240913/novaya-trassa-dzhubga---sochi-budet-platnoy-1140317546.html
крымский мост
крым
тамань
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783268_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_42ade519386af87cf3d76e1d3b896703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, новости крыма, крым, тамань, керчь
Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания

У Крымского моста в пробке со стороны Керчи стоят 400 машин

09:02 14.09.2024 (обновлено: 09:03 14.09.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 9:00 в очереди со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - сказано в сообщении.
При этом проезд к мостовому переходу со стороны Тамани остается свободным.
Очередь на мостовом переходе в субботу начала расти в 7 утра - скопилось 95 машин со стороны Керчи, а в 8 часов их было уже 200.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
Курорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать
Трасса Таврида Белогорская развязка - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Вчера, 10:32
Новая трасса Джубга - Сочи будет платной
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортНовости КрымаКрымТаманьКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Клава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программа
10:07В Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом на трассе "Таврида"
09:31Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии
09:02Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания
08:43Часть Симферопольского района на сутки останется без газа
08:33Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями
08:11Где в Севастополе на выходных не будет света
07:43В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти
07:10Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
22:43Главное за день: 13 сентября
22:30Главные новости Крыма: 13 сентября
22:03Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19
21:43Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО
21:26США ввели санкции в отношении МИА "Россия сегодня" и Дмитрия Киселева
21:13Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран
20:54Не влезай – убьет: в Крыму изъяли опасные аттракционы
20:32В Симферополе из-за нехватки водителей на маршрут не выходят 25 автобусов
20:08Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные
Лента новостейМолния