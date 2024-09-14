https://crimea.ria.ru/20240914/situatsiya-na-krymskom-mostu--probki-i-vremya-ozhidaniya-1140337589.html

Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания

Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания

Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T09:02

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ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

новости крыма

крым

тамань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом проезд к мостовому переходу со стороны Тамани остается свободным.Очередь на мостовом переходе в субботу начала расти в 7 утра - скопилось 95 машин со стороны Керчи, а в 8 часов их было уже 200.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКурорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать

https://crimea.ria.ru/20240913/novaya-trassa-dzhubga---sochi-budet-platnoy-1140317546.html

крымский мост

крым

тамань

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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