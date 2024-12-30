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Атака ВСУ на Льгов: ранена пенсионерка и поврежден многоквартирный дом
Атака ВСУ на Льгов: ранена пенсионерка и поврежден многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Атака ВСУ на Льгов: ранена пенсионерка и поврежден многоквартирный дом
Двухэтажный жилой дом поврежден в результате ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области, ранена одна жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T23:06
2024-12-30T23:06
2024-12-30T23:27
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
происшествия
александр хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Двухэтажный жилой дом поврежден в результате ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области, ранена одна жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В понедельник вечером ВСУ атаковали Льгов. В оперштабе Курской области сообщили, что над регионом были уничтожены четыре украинские ракеты.От госпитализации женщина отказалась. Кроме того, в нескольких домах выбиты окна, посечены стены. Из-за обстрела пострадали линии электропередачи, к этому времени подача света в дома практически полностью восстановлена. Также временно отключено газоснабжение пострадавшего восьмиквартирного дома. Аварийные бригады приступят к ремонту после обследования территории саперами, добавил Хинштейн.Врио губернатора отметил, что правительство региона будет работать без выходных в новогодние праздники для оперативного решения вопросов пострадавших горожан.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, александр хинштейн, новости
Атака ВСУ на Льгов: ранена пенсионерка и поврежден многоквартирный дом
В Льгове Курской области при атаке ВСУ ранена пенсионерка и поврежден жилой дом – Хинштейн
23:06 30.12.2024 (обновлено: 23:27 30.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Двухэтажный жилой дом поврежден в результате ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области, ранена одна жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В понедельник вечером ВСУ атаковали Льгов
. В оперштабе Курской области сообщили, что над регионом были уничтожены четыре украинские ракеты.
"Серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом. По состоянию на 22 часа за медицинской помощью обратилась одна 86-летняя женщина, которой в квартире посекло ноги осколками стекол", - написал он в Telegram.
От госпитализации женщина отказалась.
Кроме того, в нескольких домах выбиты окна, посечены стены. Из-за обстрела пострадали линии электропередачи, к этому времени подача света в дома практически полностью восстановлена.
Также временно отключено газоснабжение пострадавшего восьмиквартирного дома. Аварийные бригады приступят к ремонту после обследования территории саперами, добавил Хинштейн.
"Кроме того, в результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, силами МЧС оба пожара оперативно были потушены. На месте работают аварийные и коммунальные службы. Выбитые стекла в домах уже затянуты пленкой, в течение нескольких дней везде установим новые окна. Завтра коммунальщики приступают к уборке улиц и засыпке воронок", - добавил Хинштейн.
Врио губернатора отметил, что правительство региона будет работать без выходных в новогодние праздники для оперативного решения вопросов пострадавших горожан.
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