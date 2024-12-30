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Атака ВСУ на Льгов: ранена пенсионерка и поврежден многоквартирный дом

Атака ВСУ на Льгов: ранена пенсионерка и поврежден многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Атака ВСУ на Льгов: ранена пенсионерка и поврежден многоквартирный дом

Двухэтажный жилой дом поврежден в результате ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области, ранена одна жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T23:06

2024-12-30T23:06

2024-12-30T23:27

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

происшествия

александр хинштейн

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Двухэтажный жилой дом поврежден в результате ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области, ранена одна жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В понедельник вечером ВСУ атаковали Льгов. В оперштабе Курской области сообщили, что над регионом были уничтожены четыре украинские ракеты.От госпитализации женщина отказалась. Кроме того, в нескольких домах выбиты окна, посечены стены. Из-за обстрела пострадали линии электропередачи, к этому времени подача света в дома практически полностью восстановлена. Также временно отключено газоснабжение пострадавшего восьмиквартирного дома. Аварийные бригады приступят к ремонту после обследования территории саперами, добавил Хинштейн.Врио губернатора отметил, что правительство региона будет работать без выходных в новогодние праздники для оперативного решения вопросов пострадавших горожан.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, александр хинштейн, новости