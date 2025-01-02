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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
Автобус с российскими туристами попал в дорожную аварию в Таиланде, по предварительным данным, пострадали около 30 граждан РФ. Об этом сообщает RT. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T17:36
2025-01-02T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Автобус с российскими туристами попал в дорожную аварию в Таиланде, по предварительным данным, пострадали около 30 граждан РФ. Об этом сообщает RT.Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и врезался в другую машину на трассе и протаранил отбойник.По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров. Пострадали 27 россиян, их госпитализировали в Паттайе.Накануне в Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, следовавшим из провинции Самутсакхон в провинцию Ялла. Автобус вылетел с дороги на крутом повороте в Сураттхани, врезался в дерево и перевернулся. В результате пять человек погибли и 30 получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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в мире, происшествия, дтп, новости, туризм, таиланд
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших

27 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде – СМИ

17:36 02.01.2025
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Автобус с российскими туристами попал в дорожную аварию в Таиланде, по предварительным данным, пострадали около 30 граждан РФ. Об этом сообщает RT.
Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и врезался в другую машину на трассе и протаранил отбойник.
По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров. Пострадали 27 россиян, их госпитализировали в Паттайе.
Накануне в Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, следовавшим из провинции Самутсакхон в провинцию Ялла. Автобус вылетел с дороги на крутом повороте в Сураттхани, врезался в дерево и перевернулся. В результате пять человек погибли и 30 получили травмы.
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В миреПроисшествияДТПНовостиТуризмТаиланд
 
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Заголовок открываемого материала
17:36Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
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16:25Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто
16:11ВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине
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