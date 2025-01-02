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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших

Автобус с российскими туристами попал в дорожную аварию в Таиланде, по предварительным данным, пострадали около 30 граждан РФ. Об этом сообщает RT. РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T17:36

2025-01-02T17:36

2025-01-02T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Автобус с российскими туристами попал в дорожную аварию в Таиланде, по предварительным данным, пострадали около 30 граждан РФ. Об этом сообщает RT.Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и врезался в другую машину на трассе и протаранил отбойник.По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров. Пострадали 27 россиян, их госпитализировали в Паттайе.Накануне в Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, следовавшим из провинции Самутсакхон в провинцию Ялла. Автобус вылетел с дороги на крутом повороте в Сураттхани, врезался в дерево и перевернулся. В результате пять человек погибли и 30 получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

таиланд

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, дтп, новости, туризм, таиланд