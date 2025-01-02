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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
Автобус с российскими туристами попал в дорожную аварию в Таиланде, по предварительным данным, пострадали около 30 граждан РФ. Об этом сообщает RT. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T17:36
2025-01-02T17:36
2025-01-02T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Автобус с российскими туристами попал в дорожную аварию в Таиланде, по предварительным данным, пострадали около 30 граждан РФ. Об этом сообщает RT.Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и врезался в другую машину на трассе и протаранил отбойник.По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров. Пострадали 27 россиян, их госпитализировали в Паттайе.Накануне в Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, следовавшим из провинции Самутсакхон в провинцию Ялла. Автобус вылетел с дороги на крутом повороте в Сураттхани, врезался в дерево и перевернулся. В результате пять человек погибли и 30 получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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в мире, происшествия, дтп, новости, туризм, таиланд
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
27 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Автобус с российскими туристами попал в дорожную аварию в Таиланде, по предварительным данным, пострадали около 30 граждан РФ. Об этом сообщает RT.
Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и врезался в другую машину на трассе и протаранил отбойник.
По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров. Пострадали 27 россиян, их госпитализировали в Паттайе.
Накануне в Таиланде произошло ДТП с туристическим автобусом, следовавшим из провинции Самутсакхон в провинцию Ялла. Автобус вылетел с дороги на крутом повороте в Сураттхани, врезался в дерево и перевернулся. В результате пять человек погибли и 30 получили травмы.
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