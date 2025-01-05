https://crimea.ria.ru/20250105/v-voskresene-na-krym-obrushatsya-mokryy-sneg-i-veter-1143097457.html

В воскресенье на Крым обрушатся мокрый снег и ветер

В воскресенье на Крым обрушатся мокрый снег и ветер - РИА Новости Крым, 05.01.2025

В воскресенье на Крым обрушатся мокрый снег и ветер

В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T00:01

2025-01-05T00:01

2025-01-05T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142300936_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e107e14f43157b6d34392470802194ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...6, днем +1...3.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...5, с понижением к вечеру до 0 градусов.В Ялте и Алуште дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1, днем до +5 градусов. В Евпатории дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем +1...3. В Судаке и Феодосии также будет идти мокрый снег. Ночью ожидает -1...+1, днем +2...4 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250101/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-yanvare-1142976121.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма