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В воскресенье на Крым обрушатся мокрый снег и ветер - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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В воскресенье на Крым обрушатся мокрый снег и ветер
В воскресенье на Крым обрушатся мокрый снег и ветер - РИА Новости Крым, 05.01.2025
В воскресенье на Крым обрушатся мокрый снег и ветер
В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.01.2025
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...6, днем +1...3.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...5, с понижением к вечеру до 0 градусов.В Ялте и Алуште дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1, днем до +5 градусов. В Евпатории дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем +1...3. В Судаке и Феодосии также будет идти мокрый снег. Ночью ожидает -1...+1, днем +2...4 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250101/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-yanvare-1142976121.html
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РИА Новости Крым
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В воскресенье на Крым обрушатся мокрый снег и ветер

В Крыму в воскресенье ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

00:01 05.01.2025
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Плато Ай-Петри
Плато Ай-Петри
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами пройдет снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…7, на южном побережье около 0; днем 0…+5, в горах -1…6", - отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...6, днем +1...3.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...5, с понижением к вечеру до 0 градусов.
В Ялте и Алуште дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1, днем до +5 градусов. В Евпатории дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем +1...3. В Судаке и Феодосии также будет идти мокрый снег. Ночью ожидает -1...+1, днем +2...4 градуса.
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Набережная Алушты
1 января, 21:50Радио "Спутник в Крыму"
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