https://crimea.ria.ru/20250106/patriarkh-kirill-vyrazil-blagodarnost-svyaschennikam-upts-na-ukraine-1143127412.html

Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине

Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском послании призвал усердно молиться о мире и о плененных. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T16:12

2025-01-06T16:12

2025-01-06T16:12

рпц (русская православная церковь)

рождество христово

патриарх кирилл (владимир гундяев)

украина

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143127284_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_7563aa5150fd35e4a2a9defacbdb4f4b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском послании призвал усердно молиться о мире и о плененных.Текст послания опубликован на официальном сайте патриархии Русской православной Церкви.Также особую благодарность он выразил всем пастырям канонической Русской православной церкви на Украине, которые претерпевают гонения на Украине:Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла адресовано архипастырям, пастырям, монашествующим и "всем верным чадам Русской православной церкви", проживающим как в России, так и в других странах.В нем патриарх Кирилл поздравляет всех с наступающим праздником Рождества Христова — "праздником воплощенной любви Творца к Своему творению, праздником исполнения обетования о пришествии на землю Сына Божия, праздником надежды на спасение и вечную жизнь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих КрымаПеренос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православиеПреступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, новости, россия