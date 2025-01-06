https://crimea.ria.ru/20250106/patriarkh-kirill-vyrazil-blagodarnost-svyaschennikam-upts-na-ukraine-1143127412.html
Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине
Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском послании призвал усердно молиться о мире и о плененных. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T16:12
2025-01-06T16:12
2025-01-06T16:12
рпц (русская православная церковь)
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском послании призвал усердно молиться о мире и о плененных.Текст послания опубликован на официальном сайте патриархии Русской православной Церкви.Также особую благодарность он выразил всем пастырям канонической Русской православной церкви на Украине, которые претерпевают гонения на Украине:Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла адресовано архипастырям, пастырям, монашествующим и "всем верным чадам Русской православной церкви", проживающим как в России, так и в других странах.В нем патриарх Кирилл поздравляет всех с наступающим праздником Рождества Христова — "праздником воплощенной любви Творца к Своему творению, праздником исполнения обетования о пришествии на землю Сына Божия, праздником надежды на спасение и вечную жизнь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих КрымаПеренос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православиеПреступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин
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рпц (русская православная церковь), рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, новости, россия
Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине
Патриарх Кирилл в Рождественском послании призвал молиться о мире и спасении плененных
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском послании призвал усердно молиться о мире и о плененных.
Текст послания опубликован на официальном сайте
патриархии Русской православной Церкви.
"Во все дни, наипаче же в сей великий праздник, мы призваны усердно молиться о мире всего мира и благостоянии святых Божиих Церквей, о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их", - гласит текст послания.
Также особую благодарность он выразил всем пастырям канонической Русской православной церкви на Украине, которые претерпевают гонения на Украине:
"Особую благодарность выражаю всем, кто, совершая ныне пастырское служение в пределах Украины, порой с риском для жизни и здоровья продолжает хранить верность каноническому Православию, кто безбоязненно идет по пути исповедничества, претерпевает поношения и скорби за Христа и за Церковь. Таковым мужественным защитникам и поборникам Истины да поможет Господь в испытаниях и да вменит страдания их в праведность".
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла адресовано архипастырям, пастырям, монашествующим и "всем верным чадам Русской православной церкви", проживающим как в России, так и в других странах.
В нем патриарх Кирилл поздравляет всех с наступающим праздником Рождества Христова — "праздником воплощенной любви Творца к Своему творению, праздником исполнения обетования о пришествии на землю Сына Божия, праздником надежды на спасение и вечную жизнь".
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