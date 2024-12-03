https://crimea.ria.ru/20241203/prestupleniyam-neonatsistov-na-ukraine-nikogda-ne-budet-opravdaniya--putin-1142339380.html

Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин

Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин

Устраиваемым нынешними украинскими неонацистами религиозным чисткам, терактам и другим преступлениям против мирных граждан нет и никогда не будет оправдания. Об РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T15:10

2024-12-03T15:10

2024-12-03T15:10

владимир путин (политик)

россия

новости

мнения

украина

национализм

неонацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142339597_0:26:3112:1777_1920x0_80_0_0_40a043d2109bc3c01a2cbc6e9d24f096.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Устраиваемым нынешними украинскими неонацистами религиозным чисткам, терактам и другим преступлениям против мирных граждан нет и никогда не будет оправдания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма.Путин отметил, что созданная сербскими кинематографистами лента "Люди Христовы. Наше время" является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима.Мировая премьера фильма, состоявшаяся в Белграде в сентябре нынешнего года, вызвала широкий общественный резонанс. По словам президента России, очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы.3 декабря в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя проходит российская премьера фильма "Люди Христовы. Наше время", снятая известным сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Мировая премьера состоялась в сентябре в Белграде. Фильм рассказывает об уничтожении Украинской православной церкви киевскими властями и посвящен судьбе всего христианства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатрЧеркасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦПапа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦ

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, мнения, украина, национализм, неонацизм