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Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин
Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин
Устраиваемым нынешними украинскими неонацистами религиозным чисткам, терактам и другим преступлениям против мирных граждан нет и никогда не будет оправдания. Об РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T15:10
2024-12-03T15:10
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Устраиваемым нынешними украинскими неонацистами религиозным чисткам, терактам и другим преступлениям против мирных граждан нет и никогда не будет оправдания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма.Путин отметил, что созданная сербскими кинематографистами лента "Люди Христовы. Наше время" является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима.Мировая премьера фильма, состоявшаяся в Белграде в сентябре нынешнего года, вызвала широкий общественный резонанс. По словам президента России, очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы.3 декабря в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя проходит российская премьера фильма "Люди Христовы. Наше время", снятая известным сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Мировая премьера состоялась в сентябре в Белграде. Фильм рассказывает об уничтожении Украинской православной церкви киевскими властями и посвящен судьбе всего христианства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатрЧеркасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦПапа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦ
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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владимир путин (политик), россия, новости, мнения, украина, национализм, неонацизм
Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин

Путин: религиозным чисткам и терактам неонацистов на Украине никогда не будет оправдания

15:10 03.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Устраиваемым нынешними украинскими неонацистами религиозным чисткам, терактам и другим преступлениям против мирных граждан нет и никогда не будет оправдания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма.

"Важно, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты", – указал российский лидер.

Путин отметил, что созданная сербскими кинематографистами лента "Люди Христовы. Наше время" является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима.
Мировая премьера фильма, состоявшаяся в Белграде в сентябре нынешнего года, вызвала широкий общественный резонанс. По словам президента России, очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы.
3 декабря в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя проходит российская премьера фильма "Люди Христовы. Наше время", снятая известным сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Мировая премьера состоялась в сентябре в Белграде. Фильм рассказывает об уничтожении Украинской православной церкви киевскими властями и посвящен судьбе всего христианства.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовостиМненияУкраинаНационализмНеонацизм
 
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