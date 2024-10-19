https://crimea.ria.ru/20241019/cherkasskiy-mitropolit-poluchil-sotryasenie-mozga-pri-zakhvate-sobora-upts-1141209687.html
Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ
Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ
В результате нападения боевиков-националистов на Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах митрополит Черкасский и Каневский РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T14:06
2024-10-19T14:06
2024-10-19T14:06
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В результате нападения боевиков-националистов на Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах митрополит Черкасский и Каневский Феодосий получил сотрясение мозга и ожоги роговицы глаз и кожи. Об этом сообщает Telegram-канал Черкасской епархии УПЦ.17 октября около сотни человек, сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский собор и попытались его захватить, применяя оружие и слезоточивый газ.В результате столкновений пострадали десятки верующих, находившихся в храме. С переломами и ожогами госпитализировали 12 человек. Также пострадал митрополит Феодосий. Первый штурм прихожане и священнослужители отбили, однако со второй попытки боевикам удалось захватит собор. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.В пресс-службе также отметили, что несмотря на тяжелое состояние здоровья владыки, к нему явились сотрудники СБУ с документом, требующим изменить арест иерарха с ночного на круглосуточный.На данный момент более десяти прихожан собора на сегодня госпитализированы с травмами разной степени тяжести, а несколько десятков прихожан проходят амбулаторное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦНа Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоРПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), украина, православие, церковный раскол на украине, происшествия, новости
Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ
Митрополит Феодосий получил сотрясение мозга при нападении на собор УПЦ в Черкассах
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В результате нападения боевиков-националистов на Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах митрополит Черкасский и Каневский Феодосий получил сотрясение мозга и ожоги роговицы глаз и кожи. Об этом сообщает Telegram-канал Черкасской епархии УПЦ.
17 октября около сотни человек, сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский собор и попытались его захватить, применяя оружие и слезоточивый газ.
В результате столкновений пострадали десятки верующих, находившихся в храме. С переломами и ожогами госпитализировали 12 человек. Также пострадал митрополит Феодосий. Первый штурм прихожане и священнослужители отбили, однако со второй попытки боевикам удалось захватит собор. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
"У митрополита Феодосия вследствие действий боевиков ПЦУ при силовом захвате кафедрального собора в Черкассах диагностировано сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз первой степени и ожоги кожных покровов. Владыке прописано лечение и строгий постельный режим", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что несмотря на тяжелое состояние здоровья владыки, к нему явились сотрудники СБУ с документом, требующим изменить арест иерарха с ночного на круглосуточный.
"Очевидной целью таких действий видится желание воспрепятствовать митрополиту Феодосию видеться со своей паствой и защищать ее от правового беспредела местных чиновников и нападений боевиков. Это ходатайство СБУ будет рассматриваться в судебном порядке", - добавили в епархии.
На данный момент более десяти прихожан собора на сегодня госпитализированы с травмами разной степени тяжести, а несколько десятков прихожан проходят амбулаторное лечение.
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