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Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ

Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ

В результате нападения боевиков-националистов на Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах митрополит Черкасский и Каневский РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T14:06

2024-10-19T14:06

2024-10-19T14:06

захват храмов упц на украине

украинская православная церковь (упц)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В результате нападения боевиков-националистов на Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах митрополит Черкасский и Каневский Феодосий получил сотрясение мозга и ожоги роговицы глаз и кожи. Об этом сообщает Telegram-канал Черкасской епархии УПЦ.17 октября около сотни человек, сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский собор и попытались его захватить, применяя оружие и слезоточивый газ.В результате столкновений пострадали десятки верующих, находившихся в храме. С переломами и ожогами госпитализировали 12 человек. Также пострадал митрополит Феодосий. Первый штурм прихожане и священнослужители отбили, однако со второй попытки боевикам удалось захватит собор. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.В пресс-службе также отметили, что несмотря на тяжелое состояние здоровья владыки, к нему явились сотрудники СБУ с документом, требующим изменить арест иерарха с ночного на круглосуточный.На данный момент более десяти прихожан собора на сегодня госпитализированы с травмами разной степени тяжести, а несколько десятков прихожан проходят амбулаторное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦНа Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоРПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), украина, православие, церковный раскол на украине, происшествия, новости