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Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно

Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно

В Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в сбор Украинской православной церкви и попытались его захватить. Информация об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T11:02

2024-10-17T11:02

2024-10-17T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в сбор Украинской православной церкви и попытались его захватить. Информация об этом размещена в местных СМИ."Люди в камуфляже и балаклавах (около 100 человек) силой ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора, выбросили с территории тех верующих, которые были на ночной Литургии", - сообщил Telegram-канал "Черкасский благовестник".По его информации, у людей отбирали телефоны и не давали снимать. Штурмовики окружили епархиальное общежитие духовенства."Малолетние дети священников (7 детей в возрасте от 3 месяцев до 8 лет) напуганы и находятся в состоянии стресса", - уточняет "Черкасский вестник".Как следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком в Telegram-канале, люди, ворвавшиеся в храм, открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики."На этих кадрах видно, как "воин" Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ", — написал депутат.На сайте Союза православных журналистов сообщают, что ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал в одной из соцсетей фотографию Михайловского кафедрального собора с комментарием, указывающим на его намерение перевести храм в Православную церковь Украины (ПЦУ).Позже митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с обращением к верующим и сообщил, что собор удалось отстоять. По его словам, в захвате кафедрального Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах участвовал депутат местного совета. Владыка призвал верующих "отбивать собор", если рейдеры снова предпримут попытку его захвата.В конце августа текущего года Верховная рада Украины приняла закон о запрете УПЦ. "За" проголосовали 265 нардепов из 322, принявших участие в голосовании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦНа Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоРПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, захват храмов упц на украине, религия, происшествия, в мире, новости