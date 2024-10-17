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Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно
Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно
В Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в сбор Украинской православной церкви и попытались его захватить. Информация об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T11:02
2024-10-17T11:05
украина
захват храмов упц на украине
религия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в сбор Украинской православной церкви и попытались его захватить. Информация об этом размещена в местных СМИ."Люди в камуфляже и балаклавах (около 100 человек) силой ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора, выбросили с территории тех верующих, которые были на ночной Литургии", - сообщил Telegram-канал "Черкасский благовестник".По его информации, у людей отбирали телефоны и не давали снимать. Штурмовики окружили епархиальное общежитие духовенства."Малолетние дети священников (7 детей в возрасте от 3 месяцев до 8 лет) напуганы и находятся в состоянии стресса", - уточняет "Черкасский вестник".Как следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком в Telegram-канале, люди, ворвавшиеся в храм, открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики."На этих кадрах видно, как "воин" Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ", — написал депутат.На сайте Союза православных журналистов сообщают, что ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал в одной из соцсетей фотографию Михайловского кафедрального собора с комментарием, указывающим на его намерение перевести храм в Православную церковь Украины (ПЦУ).Позже митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с обращением к верующим и сообщил, что собор удалось отстоять. По его словам, в захвате кафедрального Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах участвовал депутат местного совета. Владыка призвал верующих "отбивать собор", если рейдеры снова предпримут попытку его захвата.В конце августа текущего года Верховная рада Украины приняла закон о запрете УПЦ. "За" проголосовали 265 нардепов из 322, принявших участие в голосовании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦНа Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоРПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
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украина, захват храмов упц на украине, религия, происшествия, в мире, новости
Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно

В Черкассах около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались в сбор УПЦ

11:02 17.10.2024 (обновлено: 11:05 17.10.2024)
 
© Союз православных журналистовЗахват храма УПЦ в Черкассах
Захват храма УПЦ в Черкассах
© Союз православных журналистов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в сбор Украинской православной церкви и попытались его захватить. Информация об этом размещена в местных СМИ.
"Люди в камуфляже и балаклавах (около 100 человек) силой ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора, выбросили с территории тех верующих, которые были на ночной Литургии", - сообщил Telegram-канал "Черкасский благовестник".
По его информации, у людей отбирали телефоны и не давали снимать. Штурмовики окружили епархиальное общежитие духовенства.
© Союз православных журналистовЗахват храма УПЦ в Черкассах
Захват храма УПЦ в Черкассах
© Союз православных журналистов
"Малолетние дети священников (7 детей в возрасте от 3 месяцев до 8 лет) напуганы и находятся в состоянии стресса", - уточняет "Черкасский вестник".
Как следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком в Telegram-канале, люди, ворвавшиеся в храм, открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики.
"На этих кадрах видно, как "воин" Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ", — написал депутат.
На сайте Союза православных журналистов сообщают, что ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал в одной из соцсетей фотографию Михайловского кафедрального собора с комментарием, указывающим на его намерение перевести храм в Православную церковь Украины (ПЦУ).
Позже митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с обращением к верующим и сообщил, что собор удалось отстоять. По его словам, в захвате кафедрального Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах участвовал депутат местного совета. Владыка призвал верующих "отбивать собор", если рейдеры снова предпримут попытку его захвата.
"Они не понимают полицию, свои святыни надо защищать от бандитов, которые их не строили, которые не умеют молиться, а могут только красть, бить и отчитываться перед своим заморским духовным хозяином", - заявил митрополит.
© Союз православных журналистовЗахват храма УПЦ в Черкассах
Захват храма УПЦ в Черкассах
© Союз православных журналистов
В конце августа текущего года Верховная рада Украины приняла закон о запрете УПЦ. "За" проголосовали 265 нардепов из 322, принявших участие в голосовании.
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