https://crimea.ria.ru/20241203/prezident-yuzhnoy-korei-reshil-otozvat-voennoe-polozhenie-1142353067.html

Президент Южной Кореи решил отозвать военное положение

Президент Южной Кореи решил отозвать военное положение - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Президент Южной Кореи решил отозвать военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял решение в ближайшее время отменить военное положение в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап,. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T23:17

2024-12-03T23:17

2024-12-03T23:17

южная корея

военное положение

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безопасность

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял решение в ближайшее время отменить военное положение в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап,.Президент пообещал, что отзовет военное положение во время заседания правительства.Во вторник южнокорейский лидер объявил в стране военное положение для "защиты либеральной демократии от угрозы смена режима антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри республики". Уже к вечеру войска командования военным положением проникли в здание парламента, где депутаты проголосовали за отмену военного положения.В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей партией народной власти (ПНВ), во главе с президентом, и оппозиционной демократической партией Кореи (ДПК). Оппозиция блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241203/voennoe-polozhenie-v-yuzhnoy-koree-i-asteroid-nad-yakutiey-glavnoe-za-den-1142352426.html

южная корея

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, военное положение, в мире, безопасность, политика, новости