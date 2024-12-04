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СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу
СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу - РИА Новости Крым, 04.12.2024
СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T10:13
2024-12-04T10:13
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
дети
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из нескольких регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.Как пояснили в СК, в программе одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о вывозе детей в иностранные государства. В нем отмечается, что в нескольких регионах России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следственными органами СК России проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретилиЗащитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовДо 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, дети, новости, закон и право
СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу

Бастрыкин затребовал доклады по фактам незаконного вывоза детей за границу

10:13 04.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСледственный комитет при прокуратуре РФ
Следственный комитет при прокуратуре РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из нескольких регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Глава ведомства дал поручение руководству СУ СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме и о мерах процессуального реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как пояснили в СК, в программе одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о вывозе детей в иностранные государства. В нем отмечается, что в нескольких регионах России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следственными органами СК России проводится проверка.
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Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымдетиНовостиЗакон и право
 
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