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СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу

СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу - РИА Новости Крым, 04.12.2024

СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T10:13

2024-12-04T10:13

2024-12-04T10:13

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

дети

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из нескольких регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.Как пояснили в СК, в программе одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о вывозе детей в иностранные государства. В нем отмечается, что в нескольких регионах России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следственными органами СК России проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретилиЗащитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовДо 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, дети, новости, закон и право