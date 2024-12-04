https://crimea.ria.ru/20241204/vesennyaya-vysadka-v-dekabre-sotni-tsvetov-ukrasyat-klumby-simferopolya-1142357714.html

Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя

Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя

В Симферополе началась весенняя высадка цветов, на клумбах появятся тюльпаны и нарциссы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T10:32

2024-12-04T10:32

2024-12-04T11:09

симферополь

новости крыма

цветы

благоустройство

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе началась весенняя высадка цветов, на клумбах появятся тюльпаны и нарциссы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора учреждения "Зеленхоз" Мария Бороненко.По ее словам, цветам не страшны заморозки, а даже наоборот – полезны.Это же касается крокусов и гиацинтов, добавила она."Они всегда высаживаются в декабре, после первых заморозков", – уточнила Бороненко.Хотя в Крыму снег нечастое явление, на хорошее развитие цветов это не повлияет, отметила эксперт."Им это не помешает, они как раз пройдут закалку небольшими нашими заморозками, и первые росточки они дадут в первые теплые дни февраля – начала марта", – уточнила она.Бороненко отметила, что в весенние праздники, в том числе Дня освобождения Симферополя и Дня Победы, тюльпаны радуют жителей и гостей крымской столицы на городских клумбах.В средине апреля, после того как весенние сорта отцветут, их выкапывают, тогда на их место "переезжают" летние цветы – петунии, бегонии, сальвии и другие.Впрочем, маргаритки и незабудки тоже украсят городской ландшафт летом, отметила эксперт. Они появятся и в кашпо, и на клумбах.Также в крымской столице нередко высаживают канны, но в этом году, по словам Бороненко, они намного меньше размером."Это связано с погодными условиями. Очень большое повышение температуры и долгое отсутствие природных осадков, они всегда дают любому растению больше жизненных сил", – пояснила она.В этом году на клумбах города появилось капельное орошение, добавила Бороненко.Оптимальными деревьями для украшения городских улиц станут липы и клены, добавила Бороненко. По ее словам, они хорошо приживаются и отлично чувствуют себя в крымском климате. Кроме того, эти деревья выдерживают объем пыли и другие негативные воздействия благодаря своим специфическим листьям."Если это высадка вдоль улично-дорожной сети, она какой-то процент пыли и выхлопных газов выдерживает на себе и не дает им пройти дальше к жилым домам. К тому же, липа – это прекрасное цветение в июне – начале июля. И клен, и липа очень хорошо формируются, что не дает им возможности вырастать в провода", – подытожила Бороненко.Ранее в симферопольском парке имени Гагарина высадили 136 саженцев павловнии. Из растений создали арт-объект в виде двух сердец. Площадь посадки составила более гектара. В Крыму это первый опыт использования павловнии в городском озеленении. В ближайшие годы специалисты будут внимательно следить за ростом и развитием деревьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабахПервую в России органическую лаванду вырастили в КрымуБольше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, цветы, благоустройство, горзеленхоз, городская среда, крым