https://crimea.ria.ru/20241204/vesennyaya-vysadka-v-dekabre-sotni-tsvetov-ukrasyat-klumby-simferopolya-1142357714.html
Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя
Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя
В Симферополе началась весенняя высадка цветов, на клумбах появятся тюльпаны и нарциссы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T10:32
2024-12-04T10:32
2024-12-04T11:09
симферополь
новости крыма
цветы
благоустройство
горзеленхоз
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе началась весенняя высадка цветов, на клумбах появятся тюльпаны и нарциссы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора учреждения "Зеленхоз" Мария Бороненко.По ее словам, цветам не страшны заморозки, а даже наоборот – полезны.Это же касается крокусов и гиацинтов, добавила она."Они всегда высаживаются в декабре, после первых заморозков", – уточнила Бороненко.Хотя в Крыму снег нечастое явление, на хорошее развитие цветов это не повлияет, отметила эксперт."Им это не помешает, они как раз пройдут закалку небольшими нашими заморозками, и первые росточки они дадут в первые теплые дни февраля – начала марта", – уточнила она.Бороненко отметила, что в весенние праздники, в том числе Дня освобождения Симферополя и Дня Победы, тюльпаны радуют жителей и гостей крымской столицы на городских клумбах.В средине апреля, после того как весенние сорта отцветут, их выкапывают, тогда на их место "переезжают" летние цветы – петунии, бегонии, сальвии и другие.Впрочем, маргаритки и незабудки тоже украсят городской ландшафт летом, отметила эксперт. Они появятся и в кашпо, и на клумбах.Также в крымской столице нередко высаживают канны, но в этом году, по словам Бороненко, они намного меньше размером."Это связано с погодными условиями. Очень большое повышение температуры и долгое отсутствие природных осадков, они всегда дают любому растению больше жизненных сил", – пояснила она.В этом году на клумбах города появилось капельное орошение, добавила Бороненко.Оптимальными деревьями для украшения городских улиц станут липы и клены, добавила Бороненко. По ее словам, они хорошо приживаются и отлично чувствуют себя в крымском климате. Кроме того, эти деревья выдерживают объем пыли и другие негативные воздействия благодаря своим специфическим листьям."Если это высадка вдоль улично-дорожной сети, она какой-то процент пыли и выхлопных газов выдерживает на себе и не дает им пройти дальше к жилым домам. К тому же, липа – это прекрасное цветение в июне – начале июля. И клен, и липа очень хорошо формируются, что не дает им возможности вырастать в провода", – подытожила Бороненко.Ранее в симферопольском парке имени Гагарина высадили 136 саженцев павловнии. Из растений создали арт-объект в виде двух сердец. Площадь посадки составила более гектара. В Крыму это первый опыт использования павловнии в городском озеленении. В ближайшие годы специалисты будут внимательно следить за ростом и развитием деревьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабахПервую в России органическую лаванду вырастили в КрымуБольше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе
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симферополь, новости крыма, цветы, благоустройство, горзеленхоз, городская среда, крым
Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя
В Симферополе началась весенняя высадка цветов
10:32 04.12.2024 (обновлено: 11:09 04.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым
. В Симферополе началась весенняя высадка цветов, на клумбах появятся тюльпаны и нарциссы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель директора учреждения "Зеленхоз" Мария Бороненко.
По ее словам, цветам не страшны заморозки, а даже наоборот – полезны.
"Сейчас наступило самое благоприятное время для высадки тюльпанов и нарциссов, которые как раз нужно высаживать под заморозки, под снегопады, для того, чтобы было более пышное цветение луковичных растений", – пояснила Бороненко.
Это же касается крокусов и гиацинтов, добавила она.
"Они всегда высаживаются в декабре, после первых заморозков", – уточнила Бороненко.
Хотя в Крыму снег нечастое явление, на хорошее развитие цветов это не повлияет, отметила эксперт.
"Им это не помешает, они как раз пройдут закалку небольшими нашими заморозками, и первые росточки они дадут в первые теплые дни февраля – начала марта", – уточнила она.
Бороненко отметила, что в весенние праздники, в том числе Дня освобождения Симферополя и Дня Победы, тюльпаны радуют жителей и гостей крымской столицы на городских клумбах.
В средине апреля, после того как весенние сорта отцветут, их выкапывают, тогда на их место "переезжают" летние цветы – петунии, бегонии, сальвии и другие.
"Маргаритки обладают не таким пышным цветением. У них более мелкий цветок, но для городского озеленения, для серой еще мартовской погоды мы высаживаем виолу, которая имеет больший диаметр цветка, больше красок, насыщенности на городских клумбах", – рассказала Бороненко.
Впрочем, маргаритки и незабудки тоже украсят городской ландшафт летом, отметила эксперт. Они появятся и в кашпо, и на клумбах.
Также в крымской столице нередко высаживают канны, но в этом году, по словам Бороненко, они намного меньше размером.
"Это связано с погодными условиями. Очень большое повышение температуры и долгое отсутствие природных осадков, они всегда дают любому растению больше жизненных сил", – пояснила она.
В этом году на клумбах города появилось капельное орошение, добавила Бороненко.
"У нас появилось капельное орошение на площади Ленина, в конце года завершили работы по установке его в сквере Победы, в сквере Семинарском и на бульваре Франко. Это первые маленькие шаги, мы постепенно будем переходить к этой системе полива для сохранения фонда зеленых насаждений в городе", – рассказала она.
Оптимальными деревьями для украшения городских улиц станут липы и клены, добавила Бороненко. По ее словам, они хорошо приживаются и отлично чувствуют себя в крымском климате. Кроме того, эти деревья выдерживают объем пыли и другие негативные воздействия благодаря своим специфическим листьям.
"Если это высадка вдоль улично-дорожной сети, она какой-то процент пыли и выхлопных газов выдерживает на себе и не дает им пройти дальше к жилым домам. К тому же, липа – это прекрасное цветение в июне – начале июля. И клен, и липа очень хорошо формируются, что не дает им возможности вырастать в провода", – подытожила Бороненко.
Ранее в симферопольском парке имени Гагарина высадили 136 саженцев павловнии
. Из растений создали арт-объект в виде двух сердец. Площадь посадки составила более гектара. В Крыму это первый опыт использования павловнии в городском озеленении. В ближайшие годы специалисты будут внимательно следить за ростом и развитием деревьев.
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