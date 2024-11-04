https://crimea.ria.ru/20241104/v-krymu-planiruyut-vyraschivat-pavlovniyu-v-promyshlennykh-masshtabakh-1141409784.html
В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах
В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах - РИА Новости Крым, 04.11.2024
В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах
В четырех районах Крыма высадят павловнии, чтобы исследовать, насколько они приживутся в крымском климате. В будущем эти деревья планируют выращивать в... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T20:48
2024-11-04T20:48
2024-11-04T20:48
крым
радио "спутник в крыму"
джанкой
красногвардейский район
владимир паштецкий
новости крыма
благоустройство
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141593400_211:194:1188:744_1920x0_80_0_0_12d3bde470d22dbd992a8d000ffeefdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма высадят павловнии, чтобы исследовать, насколько они приживутся в крымском климате. В будущем эти деревья планируют выращивать в промышленных масштабах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.По его словам, первые деревья высадят в нескольких районах для наблюдения, как они будут приживаться.И отметил, что на полуострове уже есть первый питомник павловний, он находится в научно-исследовательском институте Крыма."Мы два года назад разобрались, что это за растение. Мы увидели, что оно засухоустойчивое, если первый год его полить, чтоб оно "схватилось" за землю, то потом ничего не нужно, у него прямая корневая система, оно найдет свою влагу", – уточнил спикер.По словам ученого, павловния цветет полтора месяца, а еще считается одним из самых быстро растущих деревьев в мире.И уточнил, что если дереву 5-7 лет и оно выросло до 15-20 метров, то в толщину оно может быть 60-70 сантиметров, а иногда до метра древесины.Паштецкий отметил, что древесина павловнии крепкая и при этом легкая в обработке. Ее можно использовать при создании музыкальных инструментов, мебели и строительных материалов.По его словам, если павловнии приживутся в крымской степи, то возможно будет решить проблему лесополос."Нужно поработать с этими растениями и попробовать их высадить в наши лесополосы. Сосна растет пять, семь, десять лет для того, чтобы подняться на пять метров, а павловния может за три года на десять метров вырасти. Вот над чем сегодня работает наука", – отметил Паштецкий.И подчеркнул, что павловнии – не только экономически ценные деревья, но и обладают высокой пользой для здоровья.Также, по его словам, павловнии нужны медицине и косметологии, ведь все переработанные части этого дерева можно использовать в косметической продукции – от коры до плодов."Дерево-уникум. Будет ли оно уникумом для Крыма – наука ответит через пару лет. Минимум три года опытов должно пройти", – добавил Паштецкий.И отметил, что сегодня ученые разрабатывают варианты, как работать с этими растениями круглогодично.В парке имени Гагарина в Симферополе накануне создали новый арт-объект – высадили в форме двух сердец 136 саженцев павловнии. Площадь посадки составила более гектара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополосГранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценныСтану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму
крым
джанкой
красногвардейский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141593400_204:0:1187:737_1920x0_80_0_0_154022f0ec483713655265788944b87f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкой, красногвардейский район, владимир паштецкий, новости крыма, благоустройство, городская среда
В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах
Экзотическую павловнию высадят в четырех районах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым
. В четырех районах Крыма высадят павловнии, чтобы исследовать, насколько они приживутся в крымском климате. В будущем эти деревья планируют выращивать в промышленных масштабах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
По его словам, первые деревья высадят в нескольких районах для наблюдения, как они будут приживаться.
"Сейчас на осень высаживаем его в трех-четырех местах, в Джанкое, Красногвардейском, в предгорье высадили, полили и оставили", – сказал Паштецкий.
И отметил, что на полуострове уже есть первый питомник павловний, он находится в научно-исследовательском институте Крыма.
"Мы два года назад разобрались, что это за растение. Мы увидели, что оно засухоустойчивое, если первый год его полить, чтоб оно "схватилось" за землю, то потом ничего не нужно, у него прямая корневая система, оно найдет свою влагу", – уточнил спикер.
По словам ученого, павловния цветет полтора месяца, а еще считается одним из самых быстро растущих деревьев в мире.
"Оно при хорошем поливе может вырасти до 70 метров за год. Мы надеемся, что 3-5 метров прироста в год оно будет давать, при условии, что мы не будем его поливать и оно "зацепится", – рассказал эксперт.
И уточнил, что если дереву 5-7 лет и оно выросло до 15-20 метров, то в толщину оно может быть 60-70 сантиметров, а иногда до метра древесины.
Паштецкий отметил, что древесина павловнии крепкая и при этом легкая в обработке. Ее можно использовать при создании музыкальных инструментов, мебели и строительных материалов.
По его словам, если павловнии приживутся в крымской степи, то возможно будет решить проблему лесополос.
"Нужно поработать с этими растениями и попробовать их высадить в наши лесополосы. Сосна растет пять, семь, десять лет для того, чтобы подняться на пять метров, а павловния может за три года на десять метров вырасти. Вот над чем сегодня работает наука", – отметил Паштецкий.
И подчеркнул, что павловнии – не только экономически ценные деревья, но и обладают высокой пользой для здоровья.
"Сто гектаров дает в год 3 285 тонн кислорода. Сто гектаров этих деревьев в год поглощает 202 737 тонн углекислого газа. Очищает больше 25 тысяч тонн воды, если прогнать ее через корни этих деревьев", – пояснил ученый.
Также, по его словам, павловнии нужны медицине и косметологии, ведь все переработанные части этого дерева можно использовать в косметической продукции – от коры до плодов.
"Дерево-уникум. Будет ли оно уникумом для Крыма – наука ответит через пару лет. Минимум три года опытов должно пройти", – добавил Паштецкий.
И отметил, что сегодня ученые разрабатывают варианты, как работать с этими растениями круглогодично.
"Своих сортов нет, это все чужие гибриды. А те растения, которые сегодня адаптируются у нас, мы помещаем в пробирки, ищем тот материал, на котором они могли бы произрастать из маленького кусочка в дерево, и если это получится, то тогда мы будем вести разговор о создании первого в стране нашего крымского сорта", – поделился специалист.
В парке имени Гагарина в Симферополе накануне создали новый арт-объект
– высадили в форме двух сердец 136 саженцев павловнии. Площадь посадки составила более гектара.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: