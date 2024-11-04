https://crimea.ria.ru/20241104/v-krymu-planiruyut-vyraschivat-pavlovniyu-v-promyshlennykh-masshtabakh-1141409784.html

В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах

В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах - РИА Новости Крым, 04.11.2024

В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах

В четырех районах Крыма высадят павловнии, чтобы исследовать, насколько они приживутся в крымском климате. В будущем эти деревья планируют выращивать в... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T20:48

2024-11-04T20:48

2024-11-04T20:48

крым

радио "спутник в крыму"

джанкой

красногвардейский район

владимир паштецкий

новости крыма

благоустройство

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141593400_211:194:1188:744_1920x0_80_0_0_12d3bde470d22dbd992a8d000ffeefdc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма высадят павловнии, чтобы исследовать, насколько они приживутся в крымском климате. В будущем эти деревья планируют выращивать в промышленных масштабах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.По его словам, первые деревья высадят в нескольких районах для наблюдения, как они будут приживаться.И отметил, что на полуострове уже есть первый питомник павловний, он находится в научно-исследовательском институте Крыма."Мы два года назад разобрались, что это за растение. Мы увидели, что оно засухоустойчивое, если первый год его полить, чтоб оно "схватилось" за землю, то потом ничего не нужно, у него прямая корневая система, оно найдет свою влагу", – уточнил спикер.По словам ученого, павловния цветет полтора месяца, а еще считается одним из самых быстро растущих деревьев в мире.И уточнил, что если дереву 5-7 лет и оно выросло до 15-20 метров, то в толщину оно может быть 60-70 сантиметров, а иногда до метра древесины.Паштецкий отметил, что древесина павловнии крепкая и при этом легкая в обработке. Ее можно использовать при создании музыкальных инструментов, мебели и строительных материалов.По его словам, если павловнии приживутся в крымской степи, то возможно будет решить проблему лесополос."Нужно поработать с этими растениями и попробовать их высадить в наши лесополосы. Сосна растет пять, семь, десять лет для того, чтобы подняться на пять метров, а павловния может за три года на десять метров вырасти. Вот над чем сегодня работает наука", – отметил Паштецкий.И подчеркнул, что павловнии – не только экономически ценные деревья, но и обладают высокой пользой для здоровья.Также, по его словам, павловнии нужны медицине и косметологии, ведь все переработанные части этого дерева можно использовать в косметической продукции – от коры до плодов."Дерево-уникум. Будет ли оно уникумом для Крыма – наука ответит через пару лет. Минимум три года опытов должно пройти", – добавил Паштецкий.И отметил, что сегодня ученые разрабатывают варианты, как работать с этими растениями круглогодично.В парке имени Гагарина в Симферополе накануне создали новый арт-объект – высадили в форме двух сердец 136 саженцев павловнии. Площадь посадки составила более гектара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополосГранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценныСтану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму

крым

джанкой

красногвардейский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, красногвардейский район, владимир паштецкий, новости крыма, благоустройство, городская среда