https://crimea.ria.ru/20240807/v-krymu-vosstanovyat-bolee-100-gektarov-lesopolos--1139397158.html

В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополос

В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополос - РИА Новости Крым, 07.08.2024

В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополос

В Крыму до 2036 года реконструируют полезащитные лесные насаждения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра экологии и природных... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T21:42

2024-08-07T21:42

2024-08-07T21:42

минэкологии крыма

радио "спутник в крыму"

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крым

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экология

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до 2036 года реконструируют полезащитные лесные насаждения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, заместитель главного государственного инспектора Александр Березнев.По его данным, соответствующее распоряжение в Совете министров Крыма издали в 2020 году. По словам Березнева, всего в Крыму насчитывается порядка 7,56 гектаров полезащитных лесных насаждений.В этом году будет реконструировано еще порядка 130 гектаров лесополос в Нижнегорском и Ленинском районах, добавил Березнев.Защитные лесные полосы необходимы для того, чтобы защитить поля от влияния природных факторов, в частности, ветра. Насаждения уменьшают его скорость, а также способствуют сохранению снежного покрова на полях. Это оказывает положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, говорят эксперты. "Для сохранения почвы и экологии это играет очень большую роль, если не самую главную", - отмечает директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий. По его мнению, вопрос сохранения лесополос в Крыму поможет в решении в том числе продовольственной безопасности региона. "Каждое поле должно быть в очертаниях лесополосы и тогда мы будем с урожаем, тогда будет совсем другой климат, тогда вернутся дожди. А значит будет и хлеб, и технические культуры", - заключил эксперт. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал три самых грязных города КрымаЧем грозит Крыму глобальное потеплениеБыстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира

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минэкологии крыма, леса крыма, крым, природа, экология, совет министров рк