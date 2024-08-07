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В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополос - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополос
В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополос - РИА Новости Крым, 07.08.2024
В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополос
В Крыму до 2036 года реконструируют полезащитные лесные насаждения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра экологии и природных... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T21:42
2024-08-07T21:42
минэкологии крыма
радио "спутник в крыму"
леса крыма
крым
природа
экология
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до 2036 года реконструируют полезащитные лесные насаждения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, заместитель главного государственного инспектора Александр Березнев.По его данным, соответствующее распоряжение в Совете министров Крыма издали в 2020 году. По словам Березнева, всего в Крыму насчитывается порядка 7,56 гектаров полезащитных лесных насаждений.В этом году будет реконструировано еще порядка 130 гектаров лесополос в Нижнегорском и Ленинском районах, добавил Березнев.Защитные лесные полосы необходимы для того, чтобы защитить поля от влияния природных факторов, в частности, ветра. Насаждения уменьшают его скорость, а также способствуют сохранению снежного покрова на полях. Это оказывает положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, говорят эксперты. "Для сохранения почвы и экологии это играет очень большую роль, если не самую главную", - отмечает директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий. По его мнению, вопрос сохранения лесополос в Крыму поможет в решении в том числе продовольственной безопасности региона. "Каждое поле должно быть в очертаниях лесополосы и тогда мы будем с урожаем, тогда будет совсем другой климат, тогда вернутся дожди. А значит будет и хлеб, и технические культуры", - заключил эксперт. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал три самых грязных города КрымаЧем грозит Крыму глобальное потеплениеБыстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира
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минэкологии крыма, леса крыма, крым, природа, экология, совет министров рк
В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополос

В Крыму до 2036 года восстановят более 100 гектаров лесополос – Минэкологии

21:42 07.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога в крымском лесу
Дорога в крымском лесу - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до 2036 года реконструируют полезащитные лесные насаждения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, заместитель главного государственного инспектора Александр Березнев.
По его данным, соответствующее распоряжение в Совете министров Крыма издали в 2020 году. По словам Березнева, всего в Крыму насчитывается порядка 7,56 гектаров полезащитных лесных насаждений.

"На более чем тысячу гектаров уже оформили права наши подведомственные учреждения, они реализуют работу по реконструкции существующих лесополос. К примеру, с 2020 года на территории Первомайского и Сакского районов реконструированы уже 375 гектаров полезащитных насаждений", – подчеркнул специалист.

В этом году будет реконструировано еще порядка 130 гектаров лесополос в Нижнегорском и Ленинском районах, добавил Березнев.
Защитные лесные полосы необходимы для того, чтобы защитить поля от влияния природных факторов, в частности, ветра. Насаждения уменьшают его скорость, а также способствуют сохранению снежного покрова на полях. Это оказывает положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, говорят эксперты.
"Для сохранения почвы и экологии это играет очень большую роль, если не самую главную", - отмечает директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
По его мнению, вопрос сохранения лесополос в Крыму поможет в решении в том числе продовольственной безопасности региона.
"Каждое поле должно быть в очертаниях лесополосы и тогда мы будем с урожаем, тогда будет совсем другой климат, тогда вернутся дожди. А значит будет и хлеб, и технические культуры", - заключил эксперт.
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