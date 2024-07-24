https://crimea.ria.ru/20240724/aksenov-nazval-tri-samykh-gryaznykh-goroda-kryma-1139105606.html

Аксенов назвал три самых грязных города Крыма

Аксенов назвал три самых грязных города Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Аксенов назвал три самых грязных города Крыма

Самыми проблемными городами Крыма с точки зрения организации уборки общественных территорий остаются Феодосия, Евпатория и Ялта. Об этом заявил глава республики РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T19:02

2024-07-24T19:02

2024-07-24T19:02

крым

сергей аксенов

керчь

ялта

феодосия

евпатория

мусор

общество

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экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Самыми проблемными городами Крыма с точки зрения организации уборки общественных территорий остаются Феодосия, Евпатория и Ялта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах сферы ЖКХ в Керчи.Глава Крыма подчеркнул, что к уборке в населенных пунктах могут привлекаться добросовестные частные компании за разумные деньги, и поручил до 1 сентября составить реестр таких компаний для всех муниципалитетов.Также в рамках совещания он поручил оптимизировать кратность уборки улиц в Керчи для экономии средств городского бюджета, демонтировать 51 недострой во дворах керченских многоэтажек, продолжить в городе работу по ямочному ремонту дорог и искать варианты обновления или ремонта подвижного состава общественного транспорта, чтобы избежать несоблюдения расписания движения. Кроме того, Аксенов распорядился унифицировать тарифы керченских управляющих компаний, предварительно согласовав их с жителями многоквартирных домов.Глава Крыма ранее анонсировал внедрение опыта Симферополя по уборке мусора в других муниципалитетах. Благодаря оптимизации этой работы за месяц крымская столица сэкономила больше четырех миллионов рублей.Аксенов уже указывал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории. В 2021 году самым грязным городом Крыма Аксенов называл Бахчисарай.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении ЕвпаторииУлицы Феодосии будут убирать предприятия с материкаАксенов назвал самый грязный город Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, керчь, ялта, феодосия, евпатория, мусор, общество, новости крыма, экология