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Аксенов назвал три самых грязных города Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Аксенов назвал три самых грязных города Крыма
Аксенов назвал три самых грязных города Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Аксенов назвал три самых грязных города Крыма
Самыми проблемными городами Крыма с точки зрения организации уборки общественных территорий остаются Феодосия, Евпатория и Ялта. Об этом заявил глава республики РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T19:02
2024-07-24T19:02
крым
сергей аксенов
керчь
ялта
феодосия
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мусор
общество
новости крыма
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Самыми проблемными городами Крыма с точки зрения организации уборки общественных территорий остаются Феодосия, Евпатория и Ялта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах сферы ЖКХ в Керчи.Глава Крыма подчеркнул, что к уборке в населенных пунктах могут привлекаться добросовестные частные компании за разумные деньги, и поручил до 1 сентября составить реестр таких компаний для всех муниципалитетов.Также в рамках совещания он поручил оптимизировать кратность уборки улиц в Керчи для экономии средств городского бюджета, демонтировать 51 недострой во дворах керченских многоэтажек, продолжить в городе работу по ямочному ремонту дорог и искать варианты обновления или ремонта подвижного состава общественного транспорта, чтобы избежать несоблюдения расписания движения. Кроме того, Аксенов распорядился унифицировать тарифы керченских управляющих компаний, предварительно согласовав их с жителями многоквартирных домов.Глава Крыма ранее анонсировал внедрение опыта Симферополя по уборке мусора в других муниципалитетах. Благодаря оптимизации этой работы за месяц крымская столица сэкономила больше четырех миллионов рублей.Аксенов уже указывал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории. В 2021 году самым грязным городом Крыма Аксенов называл Бахчисарай.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении ЕвпаторииУлицы Феодосии будут убирать предприятия с материкаАксенов назвал самый грязный город Крыма
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, керчь, ялта, феодосия, евпатория, мусор, общество, новости крыма, экология
Аксенов назвал три самых грязных города Крыма

Феодосия, Евпатория и Ялта остаются самыми проблемными в Крыму по уборке – Аксенов

19:02 24.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМусор на пляже в Опукском природном заповеднике
Мусор на пляже в Опукском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Самыми проблемными городами Крыма с точки зрения организации уборки общественных территорий остаются Феодосия, Евпатория и Ялта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах сферы ЖКХ в Керчи.
"С точки зрения организации уборки проблемными остаются Феодосия, Евпатория, Ялта. Требуют внимания Красноперекопск, Джанкой и Саки", - констатировал он.
Глава Крыма подчеркнул, что к уборке в населенных пунктах могут привлекаться добросовестные частные компании за разумные деньги, и поручил до 1 сентября составить реестр таких компаний для всех муниципалитетов.
"Также поручил инициировать проверку в отношении всех частных подрядчиков, которые прекратили обслуживание до окончания контракта. Такие нарушители не должны работать в республике. Это же касается и организации работы по вывозу отходов. Предприятие "Крымэкоресурсы" необходимо обеспечить дополнительным количеством спецтехники", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также в рамках совещания он поручил оптимизировать кратность уборки улиц в Керчи для экономии средств городского бюджета, демонтировать 51 недострой во дворах керченских многоэтажек, продолжить в городе работу по ямочному ремонту дорог и искать варианты обновления или ремонта подвижного состава общественного транспорта, чтобы избежать несоблюдения расписания движения. Кроме того, Аксенов распорядился унифицировать тарифы керченских управляющих компаний, предварительно согласовав их с жителями многоквартирных домов.
Глава Крыма ранее анонсировал внедрение опыта Симферополя по уборке мусора в других муниципалитетах. Благодаря оптимизации этой работы за месяц крымская столица сэкономила больше четырех миллионов рублей.
Аксенов уже указывал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории. В 2021 году самым грязным городом Крыма Аксенов называл Бахчисарай.
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КрымСергей АксеновКерчьЯлтаФеодосияЕвпаторияМусорОбществоНовости КрымаЭкология
 
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