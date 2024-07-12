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Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира
Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира
Около тридцати видов рыб из поймы Днепра попали в Салгир через Северо-Крымский канал и теперь активно вытесняют местную фауну. Фактически она осталась только в... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T06:36
2024-07-12T06:36
2024-07-12T06:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Около тридцати видов рыб из поймы Днепра попали в Салгир через Северо-Крымский канал и теперь активно вытесняют местную фауну. Фактически она осталась только в районе выше Симферопольского водохранилища, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова."Салгир является частью системы Северо-Крымского канала. Когда подавались воды канала, мероприятия по задержанию рыб осуществлялись, но невозможно отфильтровать воду без живущих там созданий. Рыбы, которые жили в зоне Днепра, в Каховском водохранилище, проникли в Крым", - говорит она.В Крыму "квартиранты" быстро освоились и начали угнетать местную фауну, которая немногочисленна, но при этом уникальна.Из аборигенных видов, поставленных на грань исчезновения, ихтиолог отметила гольяна – рыбку, которая давно живет в отдалении от своих материковых "родственников" и приобрела уникальные генетические признаки."Гольян в последнее время признан нашей, крымской популяцией. За годы своего существования в таком обособленном пространстве они получили черты генетической самостоятельности, что делает эту популяцию уникальной", - отмечает эксперт.Раньше гольян был основным видом в Салгире, а сейчас его вытесняет быстрянка, которая проникла из Днепра. Активно размножаются также бычки, которых раньше в реке не было, а также лещ, синец и другие виды, характерные более для "стоячих" вод.Сотрудники ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексное изучение экосистемы реки Салгир. Эта работа стартовала в конце мая 2023 года, она охватывает несколько районов полуострова – Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Белогорский.Читайте также на РИА Новости Крым:Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверкуУникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоМраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе
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крым, салгир, днепр, северо-крымский канал, экология, инбюм, новости крыма
Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира
В Крыму вселенцы из Днепра вытесняют местных рыб из реки Салгир
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Около тридцати видов рыб из поймы Днепра попали в Салгир через Северо-Крымский канал и теперь активно вытесняют местную фауну. Фактически она осталась только в районе выше Симферопольского водохранилища, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова.
"Салгир является частью системы Северо-Крымского канала. Когда подавались воды канала, мероприятия по задержанию рыб осуществлялись, но невозможно отфильтровать воду без живущих там созданий. Рыбы, которые жили в зоне Днепра, в Каховском водохранилище, проникли в Крым", - говорит она.
В Крыму "квартиранты" быстро освоились и начали угнетать местную фауну, которая немногочисленна, но при этом уникальна.
"Здесь всего около десятка аборигенных видов насчитывается по полуострову, и тут появились вселенцы-чужаки, вполне адаптированные к подобным водоемам, более тридцати видов. Они начали теснить местную фауну, которая испытывает двойной удар – и от загрязнений антропогенного характера, и со стороны чужаков", - объяснила Евгения Карпова.
Из аборигенных видов, поставленных на грань исчезновения, ихтиолог отметила гольяна – рыбку, которая давно живет в отдалении от своих материковых "родственников" и приобрела уникальные генетические признаки.
"Гольян в последнее время признан нашей, крымской популяцией. За годы своего существования в таком обособленном пространстве они получили черты генетической самостоятельности, что делает эту популяцию уникальной", - отмечает эксперт.
Раньше гольян был основным видом в Салгире, а сейчас его вытесняет быстрянка, которая проникла из Днепра. Активно размножаются также бычки, которых раньше в реке не было, а также лещ, синец и другие виды, характерные более для "стоячих" вод.
"Соответственно, аборигенная фауна становится все более малочисленной, и загрязнение окончательно добивает ее. Это утрата генетического разнообразия, упрощение экосистемы, которая приводит к тому, что она теряет способность к самовосстановлению", - подытожила кандидат биологических наук Евгения Карпова.
Сотрудники ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексное изучение
экосистемы реки Салгир. Эта работа стартовала в конце мая 2023 года, она охватывает несколько районов полуострова – Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Белогорский.
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