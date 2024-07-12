https://crimea.ria.ru/20240712/bystryanka-protiv-golyana-chuzhaki-vyzhivayut-mestnykh-ryb-iz-salgira-1138780353.html

Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира

Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира

Около тридцати видов рыб из поймы Днепра попали в Салгир через Северо-Крымский канал и теперь активно вытесняют местную фауну. Фактически она осталась только в... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T06:36

2024-07-12T06:36

2024-07-12T06:36

крым

салгир

днепр

северо-крымский канал

экология

инбюм

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Около тридцати видов рыб из поймы Днепра попали в Салгир через Северо-Крымский канал и теперь активно вытесняют местную фауну. Фактически она осталась только в районе выше Симферопольского водохранилища, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова."Салгир является частью системы Северо-Крымского канала. Когда подавались воды канала, мероприятия по задержанию рыб осуществлялись, но невозможно отфильтровать воду без живущих там созданий. Рыбы, которые жили в зоне Днепра, в Каховском водохранилище, проникли в Крым", - говорит она.В Крыму "квартиранты" быстро освоились и начали угнетать местную фауну, которая немногочисленна, но при этом уникальна.Из аборигенных видов, поставленных на грань исчезновения, ихтиолог отметила гольяна – рыбку, которая давно живет в отдалении от своих материковых "родственников" и приобрела уникальные генетические признаки."Гольян в последнее время признан нашей, крымской популяцией. За годы своего существования в таком обособленном пространстве они получили черты генетической самостоятельности, что делает эту популяцию уникальной", - отмечает эксперт.Раньше гольян был основным видом в Салгире, а сейчас его вытесняет быстрянка, которая проникла из Днепра. Активно размножаются также бычки, которых раньше в реке не было, а также лещ, синец и другие виды, характерные более для "стоячих" вод.Сотрудники ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексное изучение экосистемы реки Салгир. Эта работа стартовала в конце мая 2023 года, она охватывает несколько районов полуострова – Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Белогорский.Читайте также на РИА Новости Крым:Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверкуУникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоМраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, салгир, днепр, северо-крымский канал, экология, инбюм, новости крыма