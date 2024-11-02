https://crimea.ria.ru/20241102/v-simferopole-posadili-sazhentsy-novogo-dlya-kryma-dereva--pavlovnii-1141571311.html

В Симферополе посадили саженцы нового для Крыма дерева – павловнии

В Симферополе посадили саженцы нового для Крыма дерева – павловнии - РИА Новости Крым, 02.11.2024

В Симферополе посадили саженцы нового для Крыма дерева – павловнии

На территории симферопольского парка им. Ю. А. Гагарина создали новый арт-объект – 136 саженцев павловнии, высаженных в форме двух сердец. Площадь посадки... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T16:53

2024-11-02T16:53

2024-11-02T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На территории симферопольского парка им. Ю. А. Гагарина создали новый арт-объект – 136 саженцев павловнии, высаженных в форме двух сердец. Площадь посадки составила более гектара, сообщили в Telegram-канале Муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы".В Крыму это первый опыт использования павловнии в городском озеленении. В ближайшие годы специалисты будут внимательно следить за ростом и развитием деревьев."Под высадку отведена территория в один гектар в районе улицы Мичурина. Идея данного проекта – создать новый зеленый арт-объект в самом сердце Крыма. Поэтому деревья высажены в форме двух сердец", - рассказали организаторы.Инициатором посадки этих высокодекоративных деревьев выступили крымский лесопитомник "Сизам BIOTECH" и НИИ сельского хозяйства Крыма. В высадке приняли участие депутатский корпус Симферопольского городского совета, работники учреждения "Парки столицы" и жители Симферополя.Павловнию иначе называют "Адамово дерево", рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор "Парков столицы" Владимир Марченко. За семь лет оно достигает 20 – 25 метров в высоту и при этом роскошно цветет, выпуская розовые цветки в форме колокольчиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценныПочему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , симферополь, крым, новости крыма, городская среда, ниисх крыма