https://crimea.ria.ru/20241102/v-simferopole-posadili-sazhentsy-novogo-dlya-kryma-dereva--pavlovnii-1141571311.html
В Симферополе посадили саженцы нового для Крыма дерева – павловнии
В Симферополе посадили саженцы нового для Крыма дерева – павловнии - РИА Новости Крым, 02.11.2024
В Симферополе посадили саженцы нового для Крыма дерева – павловнии
На территории симферопольского парка им. Ю. А. Гагарина создали новый арт-объект – 136 саженцев павловнии, высаженных в форме двух сердец. Площадь посадки... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T16:53
2024-11-02T16:53
2024-11-02T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На территории симферопольского парка им. Ю. А. Гагарина создали новый арт-объект – 136 саженцев павловнии, высаженных в форме двух сердец. Площадь посадки составила более гектара, сообщили в Telegram-канале Муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы".В Крыму это первый опыт использования павловнии в городском озеленении. В ближайшие годы специалисты будут внимательно следить за ростом и развитием деревьев."Под высадку отведена территория в один гектар в районе улицы Мичурина. Идея данного проекта – создать новый зеленый арт-объект в самом сердце Крыма. Поэтому деревья высажены в форме двух сердец", - рассказали организаторы.Инициатором посадки этих высокодекоративных деревьев выступили крымский лесопитомник "Сизам BIOTECH" и НИИ сельского хозяйства Крыма. В высадке приняли участие депутатский корпус Симферопольского городского совета, работники учреждения "Парки столицы" и жители Симферополя.Павловнию иначе называют "Адамово дерево", рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор "Парков столицы" Владимир Марченко. За семь лет оно достигает 20 – 25 метров в высоту и при этом роскошно цветет, выпуская розовые цветки в форме колокольчиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценныПочему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию
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новости, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , симферополь, крым, новости крыма, городская среда, ниисх крыма
В Симферополе посадили саженцы нового для Крыма дерева – павловнии
В столице Крыма создали новый арт-объект из 136 саженцев павловнии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На территории симферопольского парка им. Ю. А. Гагарина создали новый арт-объект – 136 саженцев павловнии, высаженных в форме двух сердец. Площадь посадки составила более гектара, сообщили в Telegram-канале Муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы".
"Благодаря своим крупным листьям и красивому цветению павловния имеет высокую эстетическую ценность. Это растение известно своим быстрым ростом и способностью эффективно очищать воздух от вредных веществ", - говорится в сообщении.
В Крыму это первый опыт использования павловнии в городском озеленении. В ближайшие годы специалисты будут внимательно следить за ростом и развитием деревьев.
"Под высадку отведена территория в один гектар в районе улицы Мичурина. Идея данного проекта – создать новый зеленый арт-объект в самом сердце Крыма. Поэтому деревья высажены в форме двух сердец", - рассказали организаторы.
Инициатором посадки этих высокодекоративных деревьев выступили крымский лесопитомник "Сизам BIOTECH" и НИИ сельского хозяйства Крыма. В высадке приняли участие депутатский корпус Симферопольского городского совета, работники учреждения "Парки столицы" и жители Симферополя.
Павловнию иначе называют "Адамово дерево"
, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор "Парков столицы" Владимир Марченко. За семь лет оно достигает 20 – 25 метров в высоту и при этом роскошно цветет, выпуская розовые цветки в форме колокольчиков.
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