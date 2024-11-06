https://crimea.ria.ru/20241106/pervuyu-v-rossii-organicheskuyu-lavandu-vyrastili-v-krymu-1141633620.html

Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму

Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму

В Роскачестве выдали первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Его получила ферма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма. О том, чем РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T09:08

2024-11-06T09:08

2024-11-06T09:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Роскачестве выдали первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Его получила ферма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма. О том, чем производство органической продукции отличается от обычной, РИА Новости Крым рассказал владелец плантации Сергей Русаков.Но у процесса есть и своя философия – фермер должен думать не о высокой урожайности, а об экологической чистоте своей продукции.Что производят из органической лавандыСергей Русаков называет себя "лавандовым фермером". Изначально, рассказывает он, цветы он использовал исключительно для флористики. Причем сырье для этого приобретали за рубежом, в основном в Великобритании. После 2014 года предприниматель решил сам выращивать лаванду для нужд своего производства."До 2018 года мы занимались исключительно материалом для флористики, а после этого уже стали развиваться, и у нас появилась своя косметика, парфюмерия и все, что связано с едой - добавки в кофе и чай", - говорит он.Сейчас его предприятие закладывает лавандовые поля по всей стране – от Выборга до Сибири. Есть два питомника в Ленинградской и Тверской областях, где культивируют сорта и гибриды, способные выносить суровый северный климат.Но если в остальных регионах лаванду выращивают только в декоративных целях, то крымская плантация, благодаря высокому содержанию эфирных масел, пригодна для производства всего остального. На нее и был получен "органический" сертификат.Кроме того, на ферме есть питомник, где ежегодно выращивают более 200 тысяч "органических" саженцев. В таких условиях у растения формируется самый высокий иммунитет, а это важно для размножения лаванды в северных регионах, отмечает фермер.Как отличить органическую продукциюВ Бахчисарайском районе Сергей выращивает лаванду на площади около 21 гектара, из них 20 уже вступили в плодоношение. По принципам органического земледелия здесь работали с самого начала, просто сейчас это юридически оформили и получили сертификат, говорит он.Отличить органическую продукцию от любой другой можно по маркировке, которая в обязательном порядке наносится на упаковку. Об этом свидетельствует маленькая зеленая картинка с белым листиком и надписью "органик".Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о том, что в Крыму находится единственная в России горная плантация лаванды. Она расположена недалеко от Алушты, и владельцы перерабатывающего завода планируют открыть на Южном берегу Крыма Музей ароматов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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