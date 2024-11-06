https://crimea.ria.ru/20241106/pervuyu-v-rossii-organicheskuyu-lavandu-vyrastili-v-krymu-1141633620.html
Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму
Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму
В Роскачестве выдали первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Его получила ферма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма. О том, чем РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T09:08
2024-11-06T09:08
2024-11-06T09:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Роскачестве выдали первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Его получила ферма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма. О том, чем производство органической продукции отличается от обычной, РИА Новости Крым рассказал владелец плантации Сергей Русаков.Но у процесса есть и своя философия – фермер должен думать не о высокой урожайности, а об экологической чистоте своей продукции.Что производят из органической лавандыСергей Русаков называет себя "лавандовым фермером". Изначально, рассказывает он, цветы он использовал исключительно для флористики. Причем сырье для этого приобретали за рубежом, в основном в Великобритании. После 2014 года предприниматель решил сам выращивать лаванду для нужд своего производства."До 2018 года мы занимались исключительно материалом для флористики, а после этого уже стали развиваться, и у нас появилась своя косметика, парфюмерия и все, что связано с едой - добавки в кофе и чай", - говорит он.Сейчас его предприятие закладывает лавандовые поля по всей стране – от Выборга до Сибири. Есть два питомника в Ленинградской и Тверской областях, где культивируют сорта и гибриды, способные выносить суровый северный климат.Но если в остальных регионах лаванду выращивают только в декоративных целях, то крымская плантация, благодаря высокому содержанию эфирных масел, пригодна для производства всего остального. На нее и был получен "органический" сертификат.Кроме того, на ферме есть питомник, где ежегодно выращивают более 200 тысяч "органических" саженцев. В таких условиях у растения формируется самый высокий иммунитет, а это важно для размножения лаванды в северных регионах, отмечает фермер.Как отличить органическую продукциюВ Бахчисарайском районе Сергей выращивает лаванду на площади около 21 гектара, из них 20 уже вступили в плодоношение. По принципам органического земледелия здесь работали с самого начала, просто сейчас это юридически оформили и получили сертификат, говорит он.Отличить органическую продукцию от любой другой можно по маркировке, которая в обязательном порядке наносится на упаковку. Об этом свидетельствует маленькая зеленая картинка с белым листиком и надписью "органик".Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о том, что в Крыму находится единственная в России горная плантация лаванды. Она расположена недалеко от Алушты, и владельцы перерабатывающего завода планируют открыть на Южном берегу Крыма Музей ароматов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
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крым, лаванда, бахчисарай, бахчисарайский район, экология, природа, производство в крыму, новости крыма
Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму
В Крыму получили первый в России сертификат на органическую лаванду
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
В Роскачестве выдали первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Его получила ферма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма. О том, чем производство органической продукции отличается от обычной, РИА Новости Крым
рассказал владелец плантации Сергей Русаков.
"Для этого нужно выделить определенный участок земли, в которую не вносить никакие химически синтезированные удобрения, не использовать никакие средства химической защиты растений и борьбы с сорняками. Это если мы говорим про юридические требования", - рассказал он.
Но у процесса есть и своя философия – фермер должен думать не о высокой урожайности, а об экологической чистоте своей продукции.
Что производят из органической лаванды
Сергей Русаков называет себя "лавандовым фермером". Изначально, рассказывает он, цветы он использовал исключительно для флористики. Причем сырье для этого приобретали за рубежом, в основном в Великобритании. После 2014 года предприниматель решил сам выращивать лаванду для нужд своего производства.
"До 2018 года мы занимались исключительно материалом для флористики, а после этого уже стали развиваться, и у нас появилась своя косметика, парфюмерия и все, что связано с едой - добавки в кофе и чай", - говорит он.
Сейчас его предприятие закладывает лавандовые поля по всей стране – от Выборга до Сибири. Есть два питомника в Ленинградской и Тверской областях, где культивируют сорта и гибриды, способные выносить суровый северный климат.
Но если в остальных регионах лаванду выращивают только в декоративных целях, то крымская плантация, благодаря высокому содержанию эфирных масел, пригодна для производства всего остального. На нее и был получен "органический" сертификат.
Кроме того, на ферме есть питомник, где ежегодно выращивают более 200 тысяч "органических" саженцев. В таких условиях у растения формируется самый высокий иммунитет, а это важно для размножения лаванды в северных регионах, отмечает фермер.
Как отличить органическую продукцию
В Бахчисарайском районе Сергей выращивает лаванду на площади около 21 гектара, из них 20 уже вступили в плодоношение. По принципам органического земледелия здесь работали с самого начала, просто сейчас это юридически оформили и получили сертификат, говорит он.
Отличить органическую продукцию от любой другой можно по маркировке, которая в обязательном порядке наносится на упаковку. Об этом свидетельствует маленькая зеленая картинка с белым листиком и надписью "органик".
"Это юридически защищенное наименование. Если на продукте написано, что он органический, но де-факто он таким не является, то производитель несет за это юридическую ответственность. То есть мы сейчас легально можем называться органическим продуктом и нести за это всю полноту ответственности", - подчеркнул "лавандовый фермер" Сергей Русаков.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о том, что в Крыму находится единственная в России горная плантация лаванды
. Она расположена недалеко от Алушты, и владельцы перерабатывающего завода планируют открыть на Южном берегу Крыма Музей ароматов.
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