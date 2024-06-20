Рейтинг@Mail.ru
Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240620/pervoy-posedela-sineva-v-krymu-nachalas-uborka-lavandy-1138241306.html
Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды
Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды
В Крыму лавандовые поля раскинулись на территории Белогорского, Ленинского, Симферопольского районов, а также под Алуштой. Но самые большие плантации не только... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T14:27
2024-06-20T15:48
крым
бахчисарайский район
лаванда
минсельхоз крыма
сельское хозяйство
новости крыма
алексей мишин
оксана токаренко
эфиромасличные культуры
ниисх крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129490421_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9c5ef7140ca0b94d824b3eeae90e54fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму лавандовые поля раскинулись на территории Белогорского, Ленинского, Симферопольского районов, а также под Алуштой. Но самые большие плантации не только в республике, но и России в целом, находятся в Бахчисарайском районе полуострова. Здесь произрастает почти половина лаванды от общей площади в Крыму в 620 гектаров. И именно отсюда стартовала уборка этой эфиромасличной культуры. Первым созрел сорт отечественной селекции "Синева".Лаванду убирают и сразу перерабатывают"У нас 290 гектаров лаванды узколистной, это самые большие как в Крыму, так и в стране площади под этой культурой. Лаванда сорта "Синева" уже "седеет". Она прошла пик цветения, и сейчас ее убирают. В прошлом году мы убрали около трех тонн масла. В этом году, надеемся, результат будет не хуже", - рассказал журналистам директор агрофирмы Алексей Мишин.Также в хозяйстве произрастает лаванда сортов "Вдала" и "Меркурий", селекции НИИ сельского хозяйства Крыма. Все сорта адаптированные, хорошо себя зарекомендовавшие. Дают хороший урожай: 140-160 килограммов с гектара."Мы планируем увеличивать как площадь полей, так и список произрастающих культур. Так, в этом году сделали анализ сорта лаванды "Меркурий" – он показал себя восхитительно и по компонентному составу, и по ароматике, в чем-то он даже превосходит сорта, которые дают эфирное масло лучшего качества", - уточнил директор агрофирмы.Массовое цветение лаванды, когда она будет в ярком цвету, продлится еще около двух недель, добавил он. Работы в хозяйстве идут практически весь световой день. Убрать и переработать эфиромасличную культуру надо быстро. В идеале закончить уборку нужно за две-три недели.Производство эфирного масла находится тут же, чтобы время на транспортировку не расходовалось, а в растении оставалась максимальная его концентрация. Срезанная лаванда нигде не лежит, не хранится, потому что будут потери. Очесовый способ уборки (когда срезают только цветочки), который применяют на агрофирме, дает более насыщенное эфирное масло, потому что в цветах его больше, чем в зеленой части растения.Также на предприятии, в тени навеса, рабочие вяжут букетики, составляют красивые лавандовые композиции и шелушат высохшие цветочки, чтобы набивать потом ароматные подушечки и валики. Все для туристов. Для них же на цветущих полях оборудованы фотозоны – белые лавочки, столики, велосипеды и даже лодки.Традиционная для Крыма культура"В Республике Крым общая площадь под эфиромасличными насаждениями занимает 1100 гектаров, из них 770 – это уже площади, вступившие в плодоношение. В прошлом году с данных площадей было собрано 2 2300 тонн масличного сырья", - рассказала РИА Новости Крым начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко.По ее словам, государственная поддержка эфиромасличной отрасли оказывается с 2020 года. На поддержку эфиромасличной отрасли в этом году предусмотрено 12,5 млн рублей.Самые большие площади под эфиромасличными культурами находятся в Бахчисарайском, Джанкойском, Симферопольском, Белогорском районах и в Алуште, добавила Токаренко.Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок.На данный момент в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения растений в стерильных условиях – ред.), то с одного куста можно получить не 30-40 черенков растений, а тысячу и даже несколько тысяч. Такая работа ведется в лаборатории биотехнологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуМы убираем хлеб: в Крыму началась жатва
https://crimea.ria.ru/20240617/chto-budet-s-urozhaem-arbuzov-v-krymu--prognoz-spetsialista-1138160282.html
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129490421_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9be9fcac8a698444f95de833391db1cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бахчисарайский район, лаванда, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, новости крыма, алексей мишин, оксана токаренко, эфиромасличные культуры, ниисх крыма
Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды

Уборка лаванды узколистой началась в Бахчисарайском районе Крыма

14:27 20.06.2024 (обновлено: 15:48 20.06.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму лавандовые поля раскинулись на территории Белогорского, Ленинского, Симферопольского районов, а также под Алуштой. Но самые большие плантации не только в республике, но и России в целом, находятся в Бахчисарайском районе полуострова. Здесь произрастает почти половина лаванды от общей площади в Крыму в 620 гектаров. И именно отсюда стартовала уборка этой эфиромасличной культуры. Первым созрел сорт отечественной селекции "Синева".

Лаванду убирают и сразу перерабатывают

"У нас 290 гектаров лаванды узколистной, это самые большие как в Крыму, так и в стране площади под этой культурой. Лаванда сорта "Синева" уже "седеет". Она прошла пик цветения, и сейчас ее убирают. В прошлом году мы убрали около трех тонн масла. В этом году, надеемся, результат будет не хуже", - рассказал журналистам директор агрофирмы Алексей Мишин.
Также в хозяйстве произрастает лаванда сортов "Вдала" и "Меркурий", селекции НИИ сельского хозяйства Крыма. Все сорта адаптированные, хорошо себя зарекомендовавшие. Дают хороший урожай: 140-160 килограммов с гектара.
"Мы планируем увеличивать как площадь полей, так и список произрастающих культур. Так, в этом году сделали анализ сорта лаванды "Меркурий" – он показал себя восхитительно и по компонентному составу, и по ароматике, в чем-то он даже превосходит сорта, которые дают эфирное масло лучшего качества", - уточнил директор агрофирмы.
Массовое цветение лаванды, когда она будет в ярком цвету, продлится еще около двух недель, добавил он. Работы в хозяйстве идут практически весь световой день. Убрать и переработать эфиромасличную культуру надо быстро. В идеале закончить уборку нужно за две-три недели.
"Уборка лаванды происходит тракторным способом, это не ручной труд, дальше сырье попадает в контейнеры. Контейнеры становятся под пар и начинается паровая дистилляция: пар забирает из растения эфирное масло, биологически активные вещества, и получается два продукта - эфирное масло и гидролат", - объяснил руководитель.
Производство эфирного масла находится тут же, чтобы время на транспортировку не расходовалось, а в растении оставалась максимальная его концентрация. Срезанная лаванда нигде не лежит, не хранится, потому что будут потери. Очесовый способ уборки (когда срезают только цветочки), который применяют на агрофирме, дает более насыщенное эфирное масло, потому что в цветах его больше, чем в зеленой части растения.
Также на предприятии, в тени навеса, рабочие вяжут букетики, составляют красивые лавандовые композиции и шелушат высохшие цветочки, чтобы набивать потом ароматные подушечки и валики. Все для туристов. Для них же на цветущих полях оборудованы фотозоны – белые лавочки, столики, велосипеды и даже лодки.

Традиционная для Крыма культура

"В Республике Крым общая площадь под эфиромасличными насаждениями занимает 1100 гектаров, из них 770 – это уже площади, вступившие в плодоношение. В прошлом году с данных площадей было собрано 2 2300 тонн масличного сырья", - рассказала РИА Новости Крым начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко.
По ее словам, государственная поддержка эфиромасличной отрасли оказывается с 2020 года. На поддержку эфиромасличной отрасли в этом году предусмотрено 12,5 млн рублей.
Самые большие площади под эфиромасличными культурами находятся в Бахчисарайском, Джанкойском, Симферопольском, Белогорском районах и в Алуште, добавила Токаренко.
Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок.
На данный момент в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.
Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.
Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения растений в стерильных условиях – ред.), то с одного куста можно получить не 30-40 черенков растений, а тысячу и даже несколько тысяч. Такая работа ведется в лаборатории биотехнологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.
Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в Крыму
Мы убираем хлеб: в Крыму началась жатва
Арбуз. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 08:04Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста
 
КрымБахчисарайский районЛавандаМинсельхоз КрымаСельское хозяйствоНовости КрымаАлексей МишинОксана ТокаренкоЭфиромасличные культурыНИИСХ Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов
17:36В Севастополе открыли рейд
17:25Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен
17:21Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
17:02В Севастополе остановили морское сообщение
16:53Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи
16:25В Крыму умерла глава организации "Жители блокадного Ленинграда" Юрченко
16:11В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
15:56Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев
15:31Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
15:13Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
15:11Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS
14:59Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растут
14:51Задолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября
14:44В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках
14:27Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды
13:57Развожаев отправил в отставку главу Качи
13:50Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство
13:33На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ
13:23Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
Лента новостейМолния