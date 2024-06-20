https://crimea.ria.ru/20240620/pervoy-posedela-sineva-v-krymu-nachalas-uborka-lavandy-1138241306.html

Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды

Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды

В Крыму лавандовые поля раскинулись на территории Белогорского, Ленинского, Симферопольского районов, а также под Алуштой. Но самые большие плантации не только... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T14:27

2024-06-20T14:27

2024-06-20T15:48

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лаванда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму лавандовые поля раскинулись на территории Белогорского, Ленинского, Симферопольского районов, а также под Алуштой. Но самые большие плантации не только в республике, но и России в целом, находятся в Бахчисарайском районе полуострова. Здесь произрастает почти половина лаванды от общей площади в Крыму в 620 гектаров. И именно отсюда стартовала уборка этой эфиромасличной культуры. Первым созрел сорт отечественной селекции "Синева".Лаванду убирают и сразу перерабатывают"У нас 290 гектаров лаванды узколистной, это самые большие как в Крыму, так и в стране площади под этой культурой. Лаванда сорта "Синева" уже "седеет". Она прошла пик цветения, и сейчас ее убирают. В прошлом году мы убрали около трех тонн масла. В этом году, надеемся, результат будет не хуже", - рассказал журналистам директор агрофирмы Алексей Мишин.Также в хозяйстве произрастает лаванда сортов "Вдала" и "Меркурий", селекции НИИ сельского хозяйства Крыма. Все сорта адаптированные, хорошо себя зарекомендовавшие. Дают хороший урожай: 140-160 килограммов с гектара."Мы планируем увеличивать как площадь полей, так и список произрастающих культур. Так, в этом году сделали анализ сорта лаванды "Меркурий" – он показал себя восхитительно и по компонентному составу, и по ароматике, в чем-то он даже превосходит сорта, которые дают эфирное масло лучшего качества", - уточнил директор агрофирмы.Массовое цветение лаванды, когда она будет в ярком цвету, продлится еще около двух недель, добавил он. Работы в хозяйстве идут практически весь световой день. Убрать и переработать эфиромасличную культуру надо быстро. В идеале закончить уборку нужно за две-три недели.Производство эфирного масла находится тут же, чтобы время на транспортировку не расходовалось, а в растении оставалась максимальная его концентрация. Срезанная лаванда нигде не лежит, не хранится, потому что будут потери. Очесовый способ уборки (когда срезают только цветочки), который применяют на агрофирме, дает более насыщенное эфирное масло, потому что в цветах его больше, чем в зеленой части растения.Также на предприятии, в тени навеса, рабочие вяжут букетики, составляют красивые лавандовые композиции и шелушат высохшие цветочки, чтобы набивать потом ароматные подушечки и валики. Все для туристов. Для них же на цветущих полях оборудованы фотозоны – белые лавочки, столики, велосипеды и даже лодки.Традиционная для Крыма культура"В Республике Крым общая площадь под эфиромасличными насаждениями занимает 1100 гектаров, из них 770 – это уже площади, вступившие в плодоношение. В прошлом году с данных площадей было собрано 2 2300 тонн масличного сырья", - рассказала РИА Новости Крым начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко.По ее словам, государственная поддержка эфиромасличной отрасли оказывается с 2020 года. На поддержку эфиромасличной отрасли в этом году предусмотрено 12,5 млн рублей.Самые большие площади под эфиромасличными культурами находятся в Бахчисарайском, Джанкойском, Симферопольском, Белогорском районах и в Алуште, добавила Токаренко.Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок.На данный момент в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения растений в стерильных условиях – ред.), то с одного куста можно получить не 30-40 черенков растений, а тысячу и даже несколько тысяч. Такая работа ведется в лаборатории биотехнологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуМы убираем хлеб: в Крыму началась жатва

https://crimea.ria.ru/20240617/chto-budet-s-urozhaem-arbuzov-v-krymu--prognoz-spetsialista-1138160282.html

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