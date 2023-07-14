https://crimea.ria.ru/20230714/uspet-za-15-dney-v-krymu-nachalas-uborka-lavandy-1130047013.html

Успеть за 15 дней: в Крыму началась уборка лаванды

Успеть за 15 дней: в Крыму началась уборка лаванды - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Успеть за 15 дней: в Крыму началась уборка лаванды

Срезанные цветы ссыпают в специальный контейнер, утрамбовывают и отправляют под пар, который здесь называют "острым". Под давлением он проходит через... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T08:47

2023-07-14T08:47

2023-07-14T08:47

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эфиромасличные культуры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Срезанные цветы ссыпают в специальный контейнер, утрамбовывают и отправляют под пар, который здесь называют "острым". Под давлением он проходит через эфиромасличное сырье, поднимается и затем конденсируется в холодильной установке с образованием уже эфирного масла и гидролата. Затем масло сливают в бочки весом по 180 килограммов, а гидролат – в кубы объемом в тысячу литров.На производстве, которое находится у самой кромки поля, гулко, жарко и запах лаванды здесь особенно сильный и настойчивый. В селе Тургеневка Бахчисарайского района, на самых больших в Крыму лавандовых плантациях, идет уборка.Срезанная лаванда не лежитНа раскаленном солнце аромат лаванды интенсивнее. Один комбайн счесывает с кустов "поседевшие", уже выгоревшие на солнце цветы – в них эфирного масла больше, а второй тягает на завод уже нагруженный прицеп."Под уборкой у нас 280 гектаров. Планируем собрать около трех тысяч килограммов эфирного масла", - рассказывает Максимов. И уточняет: рабочий процесс в хозяйстве продолжается практически весь световой день, убрать и переработать эфиромасличную культуру надо быстро. В идеале закончить уборку нужно за 15 дней.Для того, чтобы набрать один контейнер, который уйдет под пар, комбайну необходимо обработать в зависимости от урожайности от 0,5 до двух гектаров.Осадки могут снижать количество добываемого масла, поскольку вызывают сокодвижение, и эфирное масло уходит. Поэтому после дождя нужно выждать хотя бы сутки, чтобы солнышко пригрело и возобновилось накопление масла, а потом уже приступать к уборке, объясняет замдиректора."Сорта у нас адаптированные, хорошо себя зарекомендовавшие - Синева, Вдала селекции НИИ СХ Крыма. Дают хороший урожай: 140-160 килограммов с гектара", - отмечает он.Как добывают эфирное масло"За смену мы перерабатываем десять контейнеров сырья, весом каждый 2,5 тонны. С одного контейнера получается от 40 до 50 килограммов эфирного масла, а концентрированного гидролата – где-то 200 литров", - рассказывает инженер-технолог Марина Ермолаева.Специалист, пытаясь перекричать гул завода, объясняет, что, проходя через растения, пар забирает эфирное масло и биологически активные вещества, а затем попадает в охладитель, где превращается в воду. Во флоринтине (аппарат непрерывного действия для разделения несмешивающихся жидкостей – ред.) образуется отдельно гидролат и эфирное масло."Этот процесс называется паровой дистилляцией, поскольку масло легче воды, оно отделяется. Эфирное масло-сырец фасуют в бочки по 180 килограммов. Позже его купажируют, фильтруют и разливают по баночкам", - говорит она.По словам Ермолаевой, очесовый способ уборки (когда срезают только цветочки), который применяют на агрофирме, дает более насыщенное эфирное масло, потому что в цветах его больше, чем в зеленой части растения.Чуть дальше, в тени навеса, рабочие вяжут букетики и шелушат высохшие цветочки."Это на саше, набивать потом ароматные подушечки и валики", - объясняют школьницы Даша и Неонила. Они успешно закончили 10-й класс, а теперь на каникулах подрабатывают. До обеда умудряются нашелушить восемь килограммов сухих цветов лаванды. Оплатой за свой труд девочки довольны.Традиционная для Крыма культура"Лаванда узколистная произрастает на площади более 800 гектаров. Основные площади сосредоточены в Бахчисарайском районе - свыше 500 гектаров, а также в Белогорском, Симферопольском, Черноморском районах и городе Алушта. В прошлом году было собрано свыше 500 тонн сырья", - рассказала в комментарии РИА Новости Крым начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства Крыма Офеля Димакова.По ее словам, в регионе оказывается государственная поддержка на закладку многолетних эфиромасличных культур, в том числе и на лаванду. В этом году на это выделено 12,5 миллионов рублей.Эфирномасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок.На данный момент в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения растений в стерильных условиях – ред.), то с одного куста можно получить не 30-40 черенков растений, а тысячу и даже несколько тысяч. Такая работа ведется в лаборатории биотехнологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение экспертаКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и ЭмиратыЦветущая пора: как собирают розовые лепестки в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230619/tysyacha-rasteniy-s-odnogo-cherenka-kak-v-krymu-razmnozhayut-lavandu-1129486781.html

https://crimea.ria.ru/20230701/chem-naturalnye-efirnye-masla-otlichayutsya-ot-sinteticheskikh-1129721063.html

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крым, бахчисарайский район, лаванда, видео, сельское хозяйство, эфиромасличные культуры