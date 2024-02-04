https://crimea.ria.ru/20240204/lekarstvennye-travy-v-krymu-gde-rastut-i-ot-chego-pomogayut-1134648109.html

Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают

Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают

В Крыму произрастают несколько тысяч видов растений. Какие из них лекарственные и для чего они могут применяться, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T14:42

2024-02-04T14:42

2024-02-04T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Крыму произрастают несколько тысяч видов растений. Какие из них лекарственные и для чего они могут применяться, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный агроном фитосовхоза Александр Марченко."В Крыму произрастает 2400 растений. Это и 77 видов деревьев, и 113 видов кустарников и лекарственных трав. Благоприятную среду для них создает уникальный климат, географические, климатические особенности полуострова", - рассказал спикер.Найти лекарственные растения можно в основном в горах, предгорьях и степных районах. Важно, чтобы поблизости не было автодорог и промышленных предприятий, так как это сказывается на накоплении питательных, фармакологических веществ.По словам эксперта, практически все дикоросы (дикорастущие растения) представляют собой ценность для лечения разных болезней.По словам специалиста, наиболее активно население Крыма собирает цвет акации белой, боярышника цвет, бузины цвет, чабрец, эхинацея, зверобой, душица, полынь горькая, полынь лимонная, шиповник ягоды, мята, девясил, душица, крапива.Используются они не только для лечения заболеваний, но и для их профилактики.Набольший эффект достигается при использовании травяных сборов.По словам специалиста, до 10 компонентов трав в разумных пропорциях и пределах оказывают хорошее влияние на человеческий организм.Выращиванием и их переработкой лечебных трав в Крыму занимаются и предприятия. Фитосовхоз, в котором Александр Марченко работает главным агрономом, начал свою деятельность в 1944 году: поставляли на фронт лекарственное сырье. В этом году в планах предприятия засеять черный тмин на площади 40 га. По словам Александра Марченко, спрос на лекарственные травы есть, но он постоянно меняется. Так, например, из-за санкций прекратились поставки за рубеж. Сейчас закупки у них осуществляют только российские фармкомпании. Эта отрасль очень нуждается в господдержке.Читайте также на РИА Новости:В Крыму начался сбор шалфея В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфеяТерапевт предупредила об опасности лекарственных растений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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