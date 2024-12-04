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Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ
Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО ночью и утром 4 декабря уничтожили 35 вражеских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T09:23
2024-12-04T09:24
россия
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО ночью и утром 4 декабря уничтожили 35 вражеских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.Из них шесть сбиты над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской областями, еще пять – над Краснодарским краем.Еще 11 беспилотников российские системы ПВО перехватили в период с 5.30 до 7.40 утра над Ростовской, Курской, Брянской, Рязанской и Калужской областями.Утром в среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО над регионом. По его данным, в районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотникаЗа ночь уничтожены 29 украинских БПЛА над четырьмя регионами РоссииМассированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ

Минобороны: 35 дронов ВСУ сбиты над областями РФ ночью и утром 4 декабря

09:23 04.12.2024 (обновлено: 09:24 04.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО ночью и утром 4 декабря уничтожили 35 вражеских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Из них шесть сбиты над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской областями, еще пять – над Краснодарским краем.
Еще 11 беспилотников российские системы ПВО перехватили в период с 5.30 до 7.40 утра над Ростовской, Курской, Брянской, Рязанской и Калужской областями.
Утром в среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО над регионом. По его данным, в районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет.
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РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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