https://crimea.ria.ru/20241204/nad-regionami-rossii-sbity-35-bespilotnikov-vsu-1142356847.html

Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ

Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО ночью и утром 4 декабря уничтожили 35 вражеских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T09:23

2024-12-04T09:23

2024-12-04T09:24

россия

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО ночью и утром 4 декабря уничтожили 35 вражеских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.Из них шесть сбиты над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской областями, еще пять – над Краснодарским краем.Еще 11 беспилотников российские системы ПВО перехватили в период с 5.30 до 7.40 утра над Ростовской, Курской, Брянской, Рязанской и Калужской областями.Утром в среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО над регионом. По его данным, в районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотникаЗа ночь уничтожены 29 украинских БПЛА над четырьмя регионами РоссииМассированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)