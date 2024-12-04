https://crimea.ria.ru/20241204/putin-otvetil-na-ugrozu-trampa-vvesti-sanktsii-za-otkaz-ot-dollara-1142378042.html

Путин ответил на угрозу Трампа ввести санкции за отказ от доллара

Путин ответил на угрозу Трампа ввести санкции за отказ от доллара - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Путин ответил на угрозу Трампа ввести санкции за отказ от доллара

Власти Соединенных Штатов сами спровоцировали процесс, когда другие страны вынуждены отказывать от использования доллара и разрабатывать собственные системы... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T17:37

2024-12-04T17:37

2024-12-04T17:37

владимир путин (политик)

россия

сша

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доллар

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Власти Соединенных Штатов сами спровоцировали процесс, когда другие страны вынуждены отказывать от использования доллара и разрабатывать собственные системы расчета. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет!" заявил президент РФ Владимир Путин.Так президент прокомментировал обещания Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины против стран, отказавшихся от использования доллара.По его словам, использование доллара как мировой валюты приносит Штатам большие суммы незаработанных ими денег. За последние десять лет они получили за это около 10 триллионов долларов, объяснил президент."Это значит, что они потребляют больше, чем производят. То есть, по сути, Соединенные Штаты за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу. Об этом мало кто задумывается, но это факт", - подчеркнул он.Тем не менее предшественники Трампа в овальном кабинете очень много сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты. Они использовали его как инструмент политической борьбы, и в результате многие страны стали от него отказываться.Использование биткоина и других средств электронных расчетов, таких, как цифровой рубль, никто не может запретить. Это новые технологии, которые станут альтернативой мировым валютам, отметил президент России.Российский лидер проинформировал, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал поручения по мерам для снижения инфляцииПутин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годыВ России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

россия

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, доллар, финансы, экономика, мнения, общество, в мире, новости