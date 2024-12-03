https://crimea.ria.ru/20241203/ugrozy-trampa-stranam-briks-k-chemu-sleduet-gotovitsya-1142338260.html

Угрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовиться

Угрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовиться - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Угрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовиться

Странам БРИКС в ближайшие полгода предстоит серьезная работа по выработке тактики, мер противостояния и противодействия, чтобы избежать новой фазы борьбы со... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T14:38

2024-12-03T14:38

2024-12-03T14:43

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим петров

политика

сша

дональд трамп

брикс

доллар

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142338723_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_64958a47be70a6bcb782799346dfc145.jpg

Вадим Петров: Что для стран БРИКС означают угрозы Трампа в защиту доллара Вадим Петров: Что для стран БРИКС означают угрозы Трампа в защиту доллара audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Странам БРИКС в ближайшие полгода предстоит серьезная работа по выработке тактики, мер противостояния и противодействия, чтобы избежать новой фазы борьбы со США, на этот раз на финансово-экономическом фронте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.На днях избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%, если они посмеют создать новую валюту и заменить ею "могучий доллар США".По мнению Петрова, Трамп рискует потерять возможность сделать Америку снова великой из-за отказа от нее стран БИРКС, и это страшит и злит его."Это свидетельствует о том, что БРИКС своими шагами к отказу от использования доллара и переходу на национальные валюты в своих оплатах товаров и вызвало у Трампа серьезные опасения. Это приведет к нарастанию внутреннего долга США и к падению не просто курса доллара, а престижа валюты, которая на протяжении столетия была ведущей в мире. А в условиях современного экономического развития все это чревато самыми серьезными последствиями для государства", – сказал эксперт.Эксперт делает вывод, что забота о долларе становится для Трампа главной задачей на ближайшее время. А значит, "странам БРИКС, пока все это еще не началось, предстоит вырабатывать свою тактику, меры противостояния и ответные действия" в течение нескольких месяцев, считает Петров.Среди таких стран политолог прежде всего называет Китай, Индию и Бразилию, а также арабские страны, "многие из которых напрямую зависят от поставок из США разного рода товаров, в том числе оружия".По словам Петрова, для них ликвидация доллара как средства валютного обращения внутри государства и оплаты взаимных расчетов – "это вещь, которая пока еще серьезные пробы не прошла"."И если мы в отношениях с Китаем перешли в значительной степени на оплату в юанях и рублях, то со многими другими странами БРИКС у нас пока расчеты в национальных валютах занимают порядка 15-20, максимум 30%. Остальное в долларах проходит. Поэтому всем нашим финансовым и экономическим органам предстоят серьезные расчеты и переговоры", - считает эксперт.Петров предположил, что вариант ухода на автаркию, то есть сугубо внутреннюю систему финансовых расчетов, не связанную с внешним миром, может оказаться неприемлемым для многих стран БРИКС. Поэтому будут рассматриваться альтернативы."Это мы (Россия – ред.) уже оторвались и способны сами обеспечивать себя и при поддержке стран БРИКС, части экономик тех стран, которые способны заменить продукцию и финансовые возможности Запада", – заметил Петров.При этом Трамп безусловно понимает, что анонсированные им жесткие меры в отношении всех "нарушителей" чреваты для самих США. "Потому что если он отторгнет эти страны - это обоюдоострое оружие", – заметил эксперт.Ранее в Совете Федерации, комментируя угрозы Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины на ввоз товаров из стран БРИКС, заявили, что это невозможно реализовать на практике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT Рост госдолга США приведет к финансовой катастрофе в мире – мнение Что будет с курсом доллара в ближайшее время

https://crimea.ria.ru/20241016/briks-gotovit-kolossalnyy-udar-po-ssha--politolog-1141097304.html

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим петров, политика, сша, дональд трамп, брикс, доллар, в мире, россия