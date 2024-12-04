Героизм в крови российского многонационального народа – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Героизм – неотъемлемое свойство российского многонационального народа, это проявилось и во время событий Крымской весны, и проявляется сейчас, в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на состоявшейся в Симферополе церемонии, посвященной предстоящему Дню Героев Отечества.Аксенов также поблагодарил участников специальной военной операции, которые с риском для жизни и здоровья выполняют боевые задачи на линии фронта и стоят на защите всей России."Гордимся тем, что в наших семьях есть такие ребята, для которых честь, долг, совесть выше инстинкта самосохранения. Именно благодаря таким людям наша страна движется вперед", - добавил он.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов в свою очередь отметил, что День Героев Отечества – сакральный праздник для России.В ходе церемонии Аксенов и Константинов вручили благодарности и награды юным крымчанам, которые не растерялись в сложных ситуациях, проявили настоящий героизм и помогли спасти жизни людей. В их числе ребята, которые помогли потушить пожары, спасли утопающих и оказали помощь правоохранителям в поимке преступников.День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеровПища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронтуИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Героизм – неотъемлемое свойство российского многонационального народа, это проявилось и во время событий Крымской весны, и проявляется сейчас, в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на состоявшейся в Симферополе церемонии, посвященной предстоящему Дню Героев Отечества.
"Героизм свойственен нашему многонациональному российскому народу, он в крови, передается из поколения в поколение. У крымчан эти черты особенно проявились в 2014 году, когда на воле, характере и на желании быть вместе с Россией мы вернулись домой. Этот характер показал, что мы всего можем достигнуть, когда действуем все вместе, самоотверженно и решительно", - сказал глава республики.
Аксенов также поблагодарил участников специальной военной операции, которые с риском для жизни и здоровья выполняют боевые задачи на линии фронта и стоят на защите всей России.
"Гордимся тем, что в наших семьях есть такие ребята, для которых честь, долг, совесть выше инстинкта самосохранения. Именно благодаря таким людям наша страна движется вперед", - добавил он.
Председатель Госсовета республики Владимир Константинов в свою очередь отметил, что День Героев Отечества – сакральный праздник для России.
"Во все времена нашей истории герои становились частью нашего народа и символами, за которыми шли многие поколения, и на которых воспитывался наш народ. Это наш цивилизационный код, фундамент, на котором базируется наша страна", - сказал он.
В ходе церемонии Аксенов и Константинов вручили благодарности и награды юным крымчанам, которые не растерялись в сложных ситуациях, проявили настоящий героизм и помогли спасти жизни людей. В их числе ребята, которые помогли потушить пожары, спасли утопающих и оказали помощь правоохранителям в поимке преступников.
День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
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