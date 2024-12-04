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Героизм в крови российского многонационального народа – Аксенов

Героизм в крови российского многонационального народа – Аксенов - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Героизм в крови российского многонационального народа – Аксенов

Героизм – неотъемлемое свойство российского многонационального народа, это проявилось и во время событий Крымской весны, и проявляется сейчас, в ходе... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T17:24

2024-12-04T17:24

2024-12-04T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Героизм – неотъемлемое свойство российского многонационального народа, это проявилось и во время событий Крымской весны, и проявляется сейчас, в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на состоявшейся в Симферополе церемонии, посвященной предстоящему Дню Героев Отечества.Аксенов также поблагодарил участников специальной военной операции, которые с риском для жизни и здоровья выполняют боевые задачи на линии фронта и стоят на защите всей России."Гордимся тем, что в наших семьях есть такие ребята, для которых честь, долг, совесть выше инстинкта самосохранения. Именно благодаря таким людям наша страна движется вперед", - добавил он.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов в свою очередь отметил, что День Героев Отечества – сакральный праздник для России.В ходе церемонии Аксенов и Константинов вручили благодарности и награды юным крымчанам, которые не растерялись в сложных ситуациях, проявили настоящий героизм и помогли спасти жизни людей. В их числе ребята, которые помогли потушить пожары, спасли утопающих и оказали помощь правоохранителям в поимке преступников.День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеровПища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронтуИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, владимир константинов, совет министров рк, государственный совет рк (госсовет), герои сво, патриотическое воспитание, общество, новости крыма, праздники и памятные даты