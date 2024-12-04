https://crimea.ria.ru/20241204/krymchane-pozhalovalis-bastrykinu-na-zavyshenie-arendoy-platy-za-zemlyu-1142384747.html

Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю

Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю

Предприниматели из Крыма обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на необоснованное завышение цены на аренду земли одной из... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T23:34

2024-12-04T23:34

2024-12-04T23:36

крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

земля

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Предприниматели из Крыма обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на необоснованное завышение цены на аренду земли одной из местных администраций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка о злоупотреблениями полномочий."Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также по доводам обращения", - добавили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК РоссииБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуБастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, земля, новости крыма, общество