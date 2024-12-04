https://crimea.ria.ru/20241204/krymchane-pozhalovalis-bastrykinu-na-zavyshenie-arendoy-platy-za-zemlyu-1142384747.html
Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю
Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю
Предприниматели из Крыма обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на необоснованное завышение цены на аренду земли одной из... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T23:34
2024-12-04T23:34
2024-12-04T23:36
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
земля
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Предприниматели из Крыма обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на необоснованное завышение цены на аренду земли одной из местных администраций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка о злоупотреблениями полномочий."Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также по доводам обращения", - добавили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК РоссииБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуБастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, земля, новости крыма, общество
Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю
Предприниматели из Крыма пожаловались Бастрыкину на завышение цены аренды земли
23:34 04.12.2024 (обновлено: 23:36 04.12.2024)