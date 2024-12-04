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Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю
Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю
Предприниматели из Крыма обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на необоснованное завышение цены на аренду земли одной из... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T23:34
2024-12-04T23:36
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
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земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Предприниматели из Крыма обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на необоснованное завышение цены на аренду земли одной из местных администраций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка о злоупотреблениями полномочий."Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также по доводам обращения", - добавили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК РоссииБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуБастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, земля, новости крыма, общество
Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю

Предприниматели из Крыма пожаловались Бастрыкину на завышение цены аренды земли

23:34 04.12.2024 (обновлено: 23:36 04.12.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Предприниматели из Крыма обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на необоснованное завышение цены на аренду земли одной из местных администраций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В сети интернет размещено видеообращение жителей Крыма к председателю СК России, выражающих недовольство действиями со стороны местной администрации, которая необоснованно завысила цену аренды на землю в несколько раз, в результате чего стало невозможным осуществлять предпринимательскую деятельность", - уточняется в сообщении.
По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка о злоупотреблениями полномочий.
"Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также по доводам обращения", - добавили в СК.
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КрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинЗемляНовости КрымаОбщество
 
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