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Скоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на Украине
Скоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Скоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на Украине
Из-за колоссальных потерь на поле боя и ненасытных аппетитов западных спонсоров Киева, на Украине в ближайшее время мобилизация может коснуться детей. Такое... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T22:50
2024-12-04T22:50
2024-12-04T22:50
василий небензя
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дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Из-за колоссальных потерь на поле боя и ненасытных аппетитов западных спонсоров Киева, на Украине в ближайшее время мобилизация может коснуться детей. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости."Главная и, по сути, единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо, до которого дойдет дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста, насильно отправляемые просроченным киевским главарем умирать за западные геополитические интересы", - отметил на заседании Совбеза ООН.По словам дипломата, к такому шагу Киев все яростнее подталкивает Запад.Он призвал мировое сообщество не допустить этого сценария."Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев", – подытожил он.Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Брюсселе назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине. По его словам, Киеву нужно принимать "сложные, но необходимые решения". В частности, Белый дом настаивает, чтобы киевский режим снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦКБунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуСмерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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василий небензя, оон, совет безопасности оон, в мире, украина, мобилизация на украине, коллективный запад, дети, общество, новости
Скоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на Украине
На Украине очень скоро могут начать призывать детей в ряды ВСУ – Небензя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Из-за колоссальных потерь на поле боя и ненасытных аппетитов западных спонсоров Киева, на Украине в ближайшее время мобилизация может коснуться детей. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.
"Главная и, по сути, единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо, до которого дойдет дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста, насильно отправляемые просроченным киевским главарем умирать за западные геополитические интересы", - отметил на заседании Совбеза ООН.
По словам дипломата, к такому шагу Киев все яростнее подталкивает Запад.
"Те, кто спонсирует войну Зеленского "до последнего украинца", подталкивая к тому, чтобы отправить туда новых и новых насильно мобилизованных. Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро", – сказал Небензя.
Он призвал мировое сообщество не допустить этого сценария.
"Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев", – подытожил он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Брюсселе назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине. По его словам, Киеву нужно принимать "сложные, но необходимые решения". В частности, Белый дом настаивает, чтобы киевский режим снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.
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