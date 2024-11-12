https://crimea.ria.ru/20241112/smert-na-potok-v-krymu-otsenili-vvedenie-na-ukraine-naloga-na-pokhorony-1141791353.html
Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны
Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны
Введение НДС на услуги похоронных бюро на Украине является для Владимира Зеленского и его окружения еще одним способом заработать на смертях сограждан. Такое... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T16:24
2024-11-12T16:24
2024-11-12T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение НДС на услуги похоронных бюро на Украине является для Владимира Зеленского и его окружения еще одним способом заработать на смертях сограждан. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Ранее в Верховную раду внесли законопроект о введении налога на добавленную стоимость для поставщиков ритуальных услуг. Кроме того, депутаты предлагают отменить поставщикам ритуальных услуг возможность применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.По словам депутата, именно стремление остаться у власти и заработать как можно больше денег и движет руководством киевского режима, который так усердно ратует за продолжение боевых действий и без сожаления отправляет людей на верную гибель."Запад денежный краник уже немного прикрутил, в США вообще под вопросом дальнейшая помощь, поэтому украинские власти ищут уже внутренние резервы, чтобы таким кощунственным образом решить свои финансовые вопросы", - добавил парламентарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободыЗеленского просят наложить вето на проект об увеличении налоговМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
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михаил шеремет, мнения, государственная дума рф, украина, владимир зеленский, налоги
Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны
Зеленский нашел еще один способ зарабатывать на смертях украинцев – депутат Думы Шеремет
16:24 12.11.2024 (обновлено: 16:47 12.11.2024)