https://crimea.ria.ru/20241112/smert-na-potok-v-krymu-otsenili-vvedenie-na-ukraine-naloga-na-pokhorony-1141791353.html

Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны

Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны

Введение НДС на услуги похоронных бюро на Украине является для Владимира Зеленского и его окружения еще одним способом заработать на смертях сограждан. Такое... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T16:24

2024-11-12T16:24

2024-11-12T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение НДС на услуги похоронных бюро на Украине является для Владимира Зеленского и его окружения еще одним способом заработать на смертях сограждан. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Ранее в Верховную раду внесли законопроект о введении налога на добавленную стоимость для поставщиков ритуальных услуг. Кроме того, депутаты предлагают отменить поставщикам ритуальных услуг возможность применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.По словам депутата, именно стремление остаться у власти и заработать как можно больше денег и движет руководством киевского режима, который так усердно ратует за продолжение боевых действий и без сожаления отправляет людей на верную гибель."Запад денежный краник уже немного прикрутил, в США вообще под вопросом дальнейшая помощь, поэтому украинские власти ищут уже внутренние резервы, чтобы таким кощунственным образом решить свои финансовые вопросы", - добавил парламентарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободыЗеленского просят наложить вето на проект об увеличении налоговМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шеремет, мнения, государственная дума рф, украина, владимир зеленский, налоги