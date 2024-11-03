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За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободы
За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 03.11.2024
За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободы
За заготовку дров без документов депутаты Верховной Рады Украины предлагают ввести ответственность от штрафов до лишения свободы. Об одобренных депутатами... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T18:07
2024-11-03T18:07
2024-11-03T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. За заготовку дров без документов депутаты Верховной Рады Украины предлагают ввести ответственность от штрафов до лишения свободы. Об одобренных депутатами изменениях в Административный и Уголовный кодексы местному СМИ рассказал адвокат Алексей Кинебас.Адвокат уточнил, что сегодня уголовная ответственность предусмотрена за незаконную порубку лесов. В новой же редакции закона уголовная ответственность грозит за незаконную вырубку или повреждение деревьев, или кустарников, вне зависимости от того лес это или нет.Если же стоимость дров оценена в сумму меньше чем на 30 000 гривен, то за это предлагают ввести административную ответственность – штрафы. То есть, если у человека есть в наличии ствол одного дерева или пенек, то у него обязательно должен быть документ, откуда он взял эту древесину.Если ущерб из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, то за это, по новому закону, может грозить наказание от штрафа в размере от 34 000 гривен до лишения свободы на пять лет. Все будет зависеть от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств.По его словам, если закон вступит в силу, то большинство жителей сел станут потенциальными нарушителями. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать Владимир Зеленский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зимеЭнергетику Украины не успеют восстановить к зимеМоскаль предрек Украине переход на дрова и сено
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украина, новости
За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободы
За заготовку дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым.
За заготовку дров без документов депутаты Верховной Рады Украины предлагают ввести ответственность от штрафов до лишения свободы. Об одобренных депутатами изменениях в Административный и Уголовный кодексы местному СМИ
рассказал адвокат Алексей Кинебас.
"Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс – незаконное хранение древесины. Теперь может быть либо административная, либо уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт. Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму более 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет", – пояснил юрист.
Адвокат уточнил, что сегодня уголовная ответственность предусмотрена за незаконную порубку лесов. В новой же редакции закона уголовная ответственность грозит за незаконную вырубку или повреждение деревьев, или кустарников, вне зависимости от того лес это или нет.
Если же стоимость дров оценена в сумму меньше чем на 30 000 гривен, то за это предлагают ввести административную ответственность – штрафы. То есть, если у человека есть в наличии ствол одного дерева или пенек, то у него обязательно должен быть документ, откуда он взял эту древесину.
Если ущерб из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, то за это, по новому закону, может грозить наказание от штрафа в размере от 34 000 гривен до лишения свободы на пять лет. Все будет зависеть от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств.
"Если уничтожение деревьев и кустарников квалифицируют как повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения, наказание прописано строже: такие люди получат от 7 до 10 лет", – отмечает юрист.
По его словам, если закон вступит в силу, то большинство жителей сел станут потенциальными нарушителями. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать Владимир Зеленский.
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