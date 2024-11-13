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Главное за день: 13 ноября

Главное за день: 13 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Главное за день: 13 ноября

Президент России Владимир Путин подписал закон о дифференциации выплат военным за ранения в зависимости от их степени тяжести. За подделку документов для... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-13T23:41

2024-11-13T23:41

2024-11-14T00:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о дифференциации выплат военным за ранения в зависимости от их степени тяжести. За подделку документов для мигрантов увеличены штрафы до миллионов рублей. Турция разорвала отношения с Израилем. Украина нанесла массированный удар по центру Энергодара в Запорожской области. В Горловке в ДНР после атаки ВСУ без света, тепла и воды остались тысячи людей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дифференциация выплат военным за раненияУказ о дифференциации единовременных выплат за ранения подписал Владимир Путин. Правительству Российской Федерации поручено определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременных выплат (до трех миллионов рублей), осуществляемых лицам, которым в соответствии с указом президента РФ установлена единая временная выплата.По действующим правилам, военнослужащие получают за ранение до трех миллионов рублей вне зависимости от того, какое увечье они получили.Миллионные штрафы за подделку документов для мигрантовЗакон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции приняли депутаты Госдумы РФ. Повышенные штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения устанавливаются для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей.Штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт увеличивается до 80 тысяч рублей, а за повторное правонарушение - до 200 тысяч рублей.Разрыв отношений Турции с ИзраилемТурция разорвала отношения с Израилем. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он уточнил, что в дальнейшем Анкара не планирует развивать сотрудничество с Тель-Авивом. Еще в июле президент Турции заявлял, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц пригрозил ему участью Саддама Хусейна.Массированный удар по центру ЭнергодараУкраинские боевики из артиллерии обстреляли центр Энергодара в Запорожской области, зафиксированы не менее восьми взрывов, два из которых – в центре города. В результате погиб мирный житель. Позже стало известно, что молодому человеку было 20 лет.Удар ВСУ по ГорловкеВ результате удара Вооруженных сил Украины по Горловке в Донецкой Народной Республике были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без тепла, света и воды остались 60 тысяч человек, в частности, отопление отключилось в 199 жилых домах, 8 школах, 6 дошкольных учреждениях и 3 поликлиниках. Электричество отключилось в жилом массиве "Комсомолец", поселках Комарова, шахте им. Ю.А. Гагарина, шахте "19/20", на машиностроительном заводе им. Кирова, в Аксеновке и большей части Центрально-Городского района Донецка. Власти ДНР приняли меры для размещения и обогрева людей и восстановления систем жизнеобеспечения города.

https://crimea.ria.ru/20241113/razryv-otnosheniy-s-izrailem--voydut-li-turetskie-voyska-v-sektor-gaza-1141832551.html

https://crimea.ria.ru/20241113/v-oon-sprognozirovali-samyy-zharkiy-god-za-vsyu-istoriyu-1141834410.html

https://crimea.ria.ru/20241113/tramp-naznachit-spetsposlannika-dlya-peregovorov-po-ukraine--smi-1141835804.html

https://crimea.ria.ru/20241113/vasiliy-livanov-snova-v-reanimatsii---chto-izvestno-1141836049.html

https://crimea.ria.ru/20241113/novaya-baza-nato-v-polshe-chem-osnaschena-i-kak-rossiya-otvetit-na-ugrozu-1141831425.html

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