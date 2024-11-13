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Главное за день: 13 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Главное за день: 13 ноября
Главное за день: 13 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Главное за день: 13 ноября
Президент России Владимир Путин подписал закон о дифференциации выплат военным за ранения в зависимости от их степени тяжести. За подделку документов для... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-13T23:41
2024-11-14T00:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о дифференциации выплат военным за ранения в зависимости от их степени тяжести. За подделку документов для мигрантов увеличены штрафы до миллионов рублей. Турция разорвала отношения с Израилем. Украина нанесла массированный удар по центру Энергодара в Запорожской области. В Горловке в ДНР после атаки ВСУ без света, тепла и воды остались тысячи людей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дифференциация выплат военным за раненияУказ о дифференциации единовременных выплат за ранения подписал Владимир Путин. Правительству Российской Федерации поручено определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременных выплат (до трех миллионов рублей), осуществляемых лицам, которым в соответствии с указом президента РФ установлена единая временная выплата.По действующим правилам, военнослужащие получают за ранение до трех миллионов рублей вне зависимости от того, какое увечье они получили.Миллионные штрафы за подделку документов для мигрантовЗакон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции приняли депутаты Госдумы РФ. Повышенные штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения устанавливаются для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей.Штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт увеличивается до 80 тысяч рублей, а за повторное правонарушение - до 200 тысяч рублей.Разрыв отношений Турции с ИзраилемТурция разорвала отношения с Израилем. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он уточнил, что в дальнейшем Анкара не планирует развивать сотрудничество с Тель-Авивом. Еще в июле президент Турции заявлял, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц пригрозил ему участью Саддама Хусейна.Массированный удар по центру ЭнергодараУкраинские боевики из артиллерии обстреляли центр Энергодара в Запорожской области, зафиксированы не менее восьми взрывов, два из которых – в центре города. В результате погиб мирный житель. Позже стало известно, что молодому человеку было 20 лет.Удар ВСУ по ГорловкеВ результате удара Вооруженных сил Украины по Горловке в Донецкой Народной Республике были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без тепла, света и воды остались 60 тысяч человек, в частности, отопление отключилось в 199 жилых домах, 8 школах, 6 дошкольных учреждениях и 3 поликлиниках. Электричество отключилось в жилом массиве "Комсомолец", поселках Комарова, шахте им. Ю.А. Гагарина, шахте "19/20", на машиностроительном заводе им. Кирова, в Аксеновке и большей части Центрально-Городского района Донецка. Власти ДНР приняли меры для размещения и обогрева людей и восстановления систем жизнеобеспечения города.
https://crimea.ria.ru/20241113/razryv-otnosheniy-s-izrailem--voydut-li-turetskie-voyska-v-sektor-gaza-1141832551.html
https://crimea.ria.ru/20241113/v-oon-sprognozirovali-samyy-zharkiy-god-za-vsyu-istoriyu-1141834410.html
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Главное за день: 13 ноября

Главные события и заявления среды, 13 ноября

23:41 13.11.2024 (обновлено: 00:11 14.11.2024)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о дифференциации выплат военным за ранения в зависимости от их степени тяжести. За подделку документов для мигрантов увеличены штрафы до миллионов рублей. Турция разорвала отношения с Израилем. Украина нанесла массированный удар по центру Энергодара в Запорожской области. В Горловке в ДНР после атаки ВСУ без света, тепла и воды остались тысячи людей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дифференциация выплат военным за ранения

Указ о дифференциации единовременных выплат за ранения подписал Владимир Путин. Правительству Российской Федерации поручено определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременных выплат (до трех миллионов рублей), осуществляемых лицам, которым в соответствии с указом президента РФ установлена единая временная выплата.
По действующим правилам, военнослужащие получают за ранение до трех миллионов рублей вне зависимости от того, какое увечье они получили.
Флаги Турции и Израиля
Вчера, 20:32
Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа

Миллионные штрафы за подделку документов для мигрантов

Закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции приняли депутаты Госдумы РФ. Повышенные штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения устанавливаются для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей.
Штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт увеличивается до 80 тысяч рублей, а за повторное правонарушение - до 200 тысяч рублей.
Солнце - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 19:42
В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю

Разрыв отношений Турции с Израилем

Турция разорвала отношения с Израилем. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он уточнил, что в дальнейшем Анкара не планирует развивать сотрудничество с Тель-Авивом. Еще в июле президент Турции заявлял, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц пригрозил ему участью Саддама Хусейна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 19:06
Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине – СМИ

Массированный удар по центру Энергодара

Украинские боевики из артиллерии обстреляли центр Энергодара в Запорожской области, зафиксированы не менее восьми взрывов, два из которых – в центре города. В результате погиб мирный житель. Позже стало известно, что молодому человеку было 20 лет.
Народный артист РСФСР Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 18:50
Василий Ливанов снова в реанимации

Удар ВСУ по Горловке

В результате удара Вооруженных сил Украины по Горловке в Донецкой Народной Республике были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без тепла, света и воды остались 60 тысяч человек, в частности, отопление отключилось в 199 жилых домах, 8 школах, 6 дошкольных учреждениях и 3 поликлиниках. Электричество отключилось в жилом массиве "Комсомолец", поселках Комарова, шахте им. Ю.А. Гагарина, шахте "19/20", на машиностроительном заводе им. Кирова, в Аксеновке и большей части Центрально-Городского района Донецка. Власти ДНР приняли меры для размещения и обогрева людей и восстановления систем жизнеобеспечения города.
Система ПРО Aegis вооруженных сил США - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 18:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новая база НАТО в Польше: чем оснащена и как Россия ответит на угрозу
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
23:41Главное за день: 13 ноября
23:32Главные новости Крыма: 13 ноября
23:20Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма
22:57Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
22:44Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
22:30ЧП на мосту под Джанкоем – на месте работает 16 единиц техники
22:21После обрушения моста под Джанкоем перебоев в ж/д сообщении нет
22:06При обрушении моста в Крыму пострадали два человека
21:54Обрушение моста в Крыму – что известно
21:52Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницу
21:33Украина с новым культом смерти скатывается в язычество – эксперт
21:07В Ялте в четверг весь день будет громко
20:50Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену
20:48Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе
20:32Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа
20:11Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового года
19:51Вернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в Крыму
19:42В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
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