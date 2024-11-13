https://crimea.ria.ru/20241113/vsu-nanesli-massirovannyy-udar-po-tsentru-energodara--est-zhertvy-1141827000.html

ВСУ нанесли массированный удар по центру Энергодара – есть жертвы

ВСУ нанесли массированный удар по центру Энергодара – есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.11.2024

ВСУ нанесли массированный удар по центру Энергодара – есть жертвы

Украинские боевики обстреляли центр Энергодара из артиллерии. В результате погиб мирный житель, сообщил глава города Эдуард Сеновоз. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T15:33

2024-11-13T15:33

2024-11-13T15:54

энергодар

запорожская область

происшествия

обстрелы всу

эдуард сеновоз

всу (вооруженные силы украины)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли центр Энергодара из артиллерии. В результате погиб мирный житель, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.В минувшую среду боевики атаковали Энергодар с беспилотников – было зафиксировано не менее пяти взрывов. Под вражеским огнем оказалась инфраструктура города и береговая линия, приближенная к Запорожской АЭС.5 ноября в Минобороны России сообщили, что украинские войска попытались сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. ВСУ подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницыДрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое раненыВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области

энергодар

запорожская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, запорожская область, происшествия, обстрелы всу, эдуард сеновоз, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии