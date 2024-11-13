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ВСУ нанесли массированный удар по центру Энергодара – есть жертвы
ВСУ нанесли массированный удар по центру Энергодара – есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.11.2024
ВСУ нанесли массированный удар по центру Энергодара – есть жертвы
Украинские боевики обстреляли центр Энергодара из артиллерии. В результате погиб мирный житель, сообщил глава города Эдуард Сеновоз. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T15:33
2024-11-13T15:33
2024-11-13T15:54
энергодар
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
эдуард сеновоз
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли центр Энергодара из артиллерии. В результате погиб мирный житель, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.В минувшую среду боевики атаковали Энергодар с беспилотников – было зафиксировано не менее пяти взрывов. Под вражеским огнем оказалась инфраструктура города и береговая линия, приближенная к Запорожской АЭС.5 ноября в Минобороны России сообщили, что украинские войска попытались сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. ВСУ подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницыДрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое раненыВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
энергодар
запорожская область
новые регионы россии
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энергодар, запорожская область, происшествия, обстрелы всу, эдуард сеновоз, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
ВСУ нанесли массированный удар по центру Энергодара – есть жертвы
Мирный житель погиб при массированной атаке ВСУ по центру Энергодара
15:33 13.11.2024 (обновлено: 15:54 13.11.2024)