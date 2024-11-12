https://crimea.ria.ru/20241112/dron-atakoval-gazoraspredelitelnuyu-stantsiyu-v-zaporozhskoy-oblasti-1141786361.html

В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницы

В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницы - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницы

Украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T11:33

2024-11-12T11:33

2024-11-12T11:43

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным Балицкого, еще один дрон-камикадзе попал в газораспределительный щит города. На месте вспыхнул пожар. Пострадавших нет.Накануне украинский дрон атаковал машину работников аварийной службы в Запорожской области, пострадали три человека. По данным Балицкого, сброс взрывоопасных снарядов произошел, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в селе Васильевка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской областиБоевики атакуют Энергодар дронамиКак атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий

запорожская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, новые регионы россии