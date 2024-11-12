В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницы
Дрон атаковал газораспределительную станцию и автовокзал в Запорожской области - Балицкий
11:33 12.11.2024 (обновлено: 11:43 12.11.2024)
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоДрон атаковал БПЛА электроподстанцию в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Из-за пожара и угрозы новых атак пока нет возможности обследовать станцию. Без газоснабжения остаются 6485 домовладений, две больницы, шесть детских садов, 14 школ и другие объекты", - написал он в Telegram.
По данным Балицкого, еще один дрон-камикадзе попал в газораспределительный щит города. На месте вспыхнул пожар. Пострадавших нет.
"Третий дрон ударил по территории центрального автовокзала города. Нахожусь на связи с оперативными службами, социально-значимые объекты переведены на резервные источники питания", - добавил губернатор Запорожской области.
Накануне украинский дрон атаковал машину работников аварийной службы в Запорожской области, пострадали три человека. По данным Балицкого, сброс взрывоопасных снарядов произошел, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в селе Васильевка.
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