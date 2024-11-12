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В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницы - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницы
В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницы - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницы
Украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T11:33
2024-11-12T11:43
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным Балицкого, еще один дрон-камикадзе попал в газораспределительный щит города. На месте вспыхнул пожар. Пострадавших нет.Накануне украинский дрон атаковал машину работников аварийной службы в Запорожской области, пострадали три человека. По данным Балицкого, сброс взрывоопасных снарядов произошел, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в селе Васильевка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской областиБоевики атакуют Энергодар дронамиКак атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, новые регионы россии
В Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницы

Дрон атаковал газораспределительную станцию и автовокзал в Запорожской области - Балицкий

11:33 12.11.2024 (обновлено: 11:43 12.11.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоДрон атаковал БПЛА электроподстанцию в Запорожской области
Дрон атаковал БПЛА электроподстанцию в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Из-за пожара и угрозы новых атак пока нет возможности обследовать станцию. Без газоснабжения остаются 6485 домовладений, две больницы, шесть детских садов, 14 школ и другие объекты", - написал он в Telegram.
По данным Балицкого, еще один дрон-камикадзе попал в газораспределительный щит города. На месте вспыхнул пожар. Пострадавших нет.
"Третий дрон ударил по территории центрального автовокзала города. Нахожусь на связи с оперативными службами, социально-значимые объекты переведены на резервные источники питания", - добавил губернатор Запорожской области.
Накануне украинский дрон атаковал машину работников аварийной службы в Запорожской области, пострадали три человека. По данным Балицкого, сброс взрывоопасных снарядов произошел, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в селе Васильевка.
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Запорожская областьПроисшествияЕвгений БалицкийБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиНовые регионы России
 
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