https://crimea.ria.ru/20241111/dron-udaril-po-mashine-avariynoy-sluzhby-v-zaporozhskoy-oblasti-troe-raneny-1141762686.html
Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены
Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены
Украинский дрон атаковал машину работников аварийной службы в Запорожской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T13:59
2024-11-11T13:59
2024-11-11T15:32
происшествия
запорожская область
новости
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал машину работников аварийной службы в Запорожской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным губернатора, сброс взрывоопасных снарядов произошел, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в селе Васильевка.Ранее ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в селе Широкое Запорожской области.Также ранее украинские беспилотники атаковали Энергодар и береговую линию у Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииКак атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – БалицкийВ Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, запорожская область, новости, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)
Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены
Трое сотрудников аварийной службы ранены в результате атаки дронов в Запорожской области
13:59 11.11.2024 (обновлено: 15:32 11.11.2024)