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Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены
Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены
Украинский дрон атаковал машину работников аварийной службы в Запорожской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T13:59
2024-11-11T15:32
происшествия
запорожская область
новости
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал машину работников аварийной службы в Запорожской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным губернатора, сброс взрывоопасных снарядов произошел, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в селе Васильевка.Ранее ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в селе Широкое Запорожской области.Также ранее украинские беспилотники атаковали Энергодар и береговую линию у Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииКак атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – БалицкийВ Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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происшествия, запорожская область, новости, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)
Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены

Трое сотрудников аварийной службы ранены в результате атаки дронов в Запорожской области

13:59 11.11.2024 (обновлено: 15:32 11.11.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоДрон ВСУ атаковал машину работников аварийной службы в Васильевке
Дрон ВСУ атаковал машину работников аварийной службы в Васильевке
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал машину работников аварийной службы в Запорожской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"С помощью дрона противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго". Пострадали три специалиста – с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу, где им оказывается вся возможная помощь", - говорится в сообщении.
По данным губернатора, сброс взрывоопасных снарядов произошел, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в селе Васильевка.
Ранее ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в селе Широкое Запорожской области.
Также ранее украинские беспилотники атаковали Энергодар и береговую линию у Запорожской АЭС.
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