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ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по карте "СВОи" - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по карте "СВОи"
ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по карте "СВОи" - РИА Новости Крым, 13.11.2024
ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по карте "СВОи"
ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") продлевает акцию для ветеранов боевых действий, которые оформляют удостоверение-карту "СВОи" для зачисления денежного довольствия или... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T15:06
2024-11-13T15:06
промсвязьбанк (псб)
банк
банковская карта
финансы
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя -РИА Новости Крым. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") продлевает акцию для ветеранов боевых действий, которые оформляют удостоверение-карту "СВОи" для зачисления денежного довольствия или социальных выплат; за операции по карте они будут ежемесячно получать вознаграждение от ПСБ, сообщает пресс-служба банка.Выплата производится на специальный бонусный счет клиента в кешбэк-баллах, после чего их можно перевести в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению. Помимо начислений от ПСБ, держатели карты "СВОи" пользуются выгодным кешбэком до 20% от партнеров программы лояльности банка и до 30% от платежной системы, говорится в сообщении."ПСБ активно реализует адресные программы, направленные на финансовую поддержку и благополучие людей, обеспечивающих защиту интересов нашей страны. Одним из ключевых инструментов такой поддержки стала многофункциональная карта "СВОи", которая служит удобным платежным инструментом с множеством привилегий от банка и партнеров, и одновременно является электронным удостоверением, открывающим простой и быстрый доступ к получению любых социальных льгот. Ежемесячно карту "СВОи" от ПСБ оформляет более 10 тысяч ветеранов по всей России, и большинство из них сразу становятся участниками нашей акции. Учитывая популярность этого предложения, мы продлили срок его действия, чтобы у клиентов была возможность получить дополнительную выгоду", - сказал старший вице-президент - директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александр Рохмин, его слова приводит пресс-служба.Для участия в акции достаточно подключить на карту "СВОи" программу лояльности ПСБ, ежемесячно переводить на карту денежное довольствие или социальные выплаты на сумму от 18 тысяч рублей и оплачивать покупки на сумму от 10 тысяч рублей. Акция действует до 31 января 2025 года.Заказать электронное удостоверение - карту "СВОи" можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ, а те, кто ранее не обслуживался в ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим", пояснили в пресс-службе.Срок действия Акции с 1 ноября 2024 г. по 31 января 2025г. Акция распространяется на клиентов, которые раннее не получали зачисления денежного довольствия или социальных выплат на карту "СВОи". В период Акции клиенту необходимо получать денежное довольствие или социальные выплаты от 18 000 руб./мес. на карту "СВОи" и совершать операции по карте "СВОи" на сумму от 10 000 руб./мес. В Акции участвуют те клиенты, по которым Банком получены от клиента согласия на обработку персональных данных и на продвижение услуг Банка (реклама) и такое согласие в течение всего периода проведения Акции является действующим и не отозвано клиентом. Для участия в Акции клиенту нужно подключить бонусную программу Банка и выбрать основание для начисления баллов. При выполнении условий клиенты в период акции претендуют на получение 1000 ₽ за ноябрь, 2000 ₽ за декабрь, 3000 ₽ за январь. Размер выплаты в рамках акции не может превышать 6000 ₽. Для целей Акций не учитываются операции, по которым осуществлен возврат денежных средств, либо которые были отменены до списания денежных средств со счета карты, операции по которым списание средств со счета участника Акции не состоялись, в том числе, если указанные обстоятельства наступили после окончания Периода проведения Акции. Выплата Баллов возможна как в период акции, так и за ее пределами. Подробная информация об условиях акции на сайте . Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.* РекламаПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, Генеральная лицензия Банка России № 3251, erid: F7NfYUJCUneP4VSEF5xJ
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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промсвязьбанк (псб), банк, банковская карта, финансы, деньги

ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по карте "СВОи"

15:06 13.11.2024
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по карте "СВОи"
ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по карте СВОи
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя -РИА Новости Крым. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") продлевает акцию для ветеранов боевых действий, которые оформляют удостоверение-карту "СВОи" для зачисления денежного довольствия или социальных выплат; за операции по карте они будут ежемесячно получать вознаграждение от ПСБ, сообщает пресс-служба банка.
Выплата производится на специальный бонусный счет клиента в кешбэк-баллах, после чего их можно перевести в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению. Помимо начислений от ПСБ, держатели карты "СВОи" пользуются выгодным кешбэком до 20% от партнеров программы лояльности банка и до 30% от платежной системы, говорится в сообщении.
"ПСБ активно реализует адресные программы, направленные на финансовую поддержку и благополучие людей, обеспечивающих защиту интересов нашей страны. Одним из ключевых инструментов такой поддержки стала многофункциональная карта "СВОи", которая служит удобным платежным инструментом с множеством привилегий от банка и партнеров, и одновременно является электронным удостоверением, открывающим простой и быстрый доступ к получению любых социальных льгот. Ежемесячно карту "СВОи" от ПСБ оформляет более 10 тысяч ветеранов по всей России, и большинство из них сразу становятся участниками нашей акции. Учитывая популярность этого предложения, мы продлили срок его действия, чтобы у клиентов была возможность получить дополнительную выгоду", - сказал старший вице-президент - директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александр Рохмин, его слова приводит пресс-служба.
Для участия в акции достаточно подключить на карту "СВОи" программу лояльности ПСБ, ежемесячно переводить на карту денежное довольствие или социальные выплаты на сумму от 18 тысяч рублей и оплачивать покупки на сумму от 10 тысяч рублей. Акция действует до 31 января 2025 года.
Заказать электронное удостоверение - карту "СВОи" можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ, а те, кто ранее не обслуживался в ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим", пояснили в пресс-службе.
Срок действия Акции с 1 ноября 2024 г. по 31 января 2025г. Акция распространяется на клиентов, которые раннее не получали зачисления денежного довольствия или социальных выплат на карту "СВОи". В период Акции клиенту необходимо получать денежное довольствие или социальные выплаты от 18 000 руб./мес. на карту "СВОи" и совершать операции по карте "СВОи" на сумму от 10 000 руб./мес. В Акции участвуют те клиенты, по которым Банком получены от клиента согласия на обработку персональных данных и на продвижение услуг Банка (реклама) и такое согласие в течение всего периода проведения Акции является действующим и не отозвано клиентом.
Для участия в Акции клиенту нужно подключить бонусную программу Банка и выбрать основание для начисления баллов. При выполнении условий клиенты в период акции претендуют на получение 1000 ₽ за ноябрь, 2000 ₽ за декабрь, 3000 ₽ за январь. Размер выплаты в рамках акции не может превышать 6000 ₽. Для целей Акций не учитываются операции, по которым осуществлен возврат денежных средств, либо которые были отменены до списания денежных средств со счета карты, операции по которым списание средств со счета участника Акции не состоялись, в том числе, если указанные обстоятельства наступили после окончания Периода проведения Акции. Выплата Баллов возможна как в период акции, так и за ее пределами. Подробная информация об условиях акции на сайте . Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.
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ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, Генеральная лицензия Банка России № 3251,
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