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Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма
Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма
В селах Бахчисарайского района Крыма ведется работа по установке постоянных систем оповещения в селах, на данный момент действуют мобильные системы. Об этом в... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T12:48
2024-11-14T12:48
бахчисарайский район
безопасность республики крым и севастополя
анжелика ястребова
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В селах Бахчисарайского района Крыма ведется работа по установке постоянных систем оповещения в селах, на данный момент действуют мобильные системы. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" сообщила глава райадминистрации Анжелика Ястребова."Ведутся работы по установке систем оповещения на всей территории Бахчисарайского района. На сегодняшний день действуют мобильные системы оповещения", - сказала она.Ястребова также объяснила, почему в школах района не устанавливается противоударная пленка на окнах. По ее словам, этого не делается, поскольку основная часть территории района не входит в зону, где действует желтый уровень террористической опасности. В Крыму этот уровень установлен в Севастополе и прибрежных районах, уточнила Анжелика Ястребова.Ранее министр МЧС Крыма рассказал, как найти ближайшее убежище в городах Крыма. Информация об этом размещена на официальных сайтах местной администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили установку модульных укрытийУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
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бахчисарайский район, безопасность республики крым и севастополя, анжелика ястребова, новости крыма, крым
Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма

В селах Бахчисарайского района Крыма устанавливают системы оповещения

12:48 14.11.2024
 
© РИА Новости КрымГромкоговоритель
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В селах Бахчисарайского района Крыма ведется работа по установке постоянных систем оповещения в селах, на данный момент действуют мобильные системы. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" сообщила глава райадминистрации Анжелика Ястребова.
"Ведутся работы по установке систем оповещения на всей территории Бахчисарайского района. На сегодняшний день действуют мобильные системы оповещения", - сказала она.
Ястребова также объяснила, почему в школах района не устанавливается противоударная пленка на окнах. По ее словам, этого не делается, поскольку основная часть территории района не входит в зону, где действует желтый уровень террористической опасности. В Крыму этот уровень установлен в Севастополе и прибрежных районах, уточнила Анжелика Ястребова.
"Город Севастополь и прибрежные зоны, которые входят в эту желтую зону, используют такие системы антитеррористической безопасности. В Бахчисарайском районе не введен режим желтого уровня. А если, не дай Бог, это произойдет, то все необходимые меры будут приняты", - заверила она.
Ранее министр МЧС Крыма рассказал, как найти ближайшее убежище в городах Крыма. Информация об этом размещена на официальных сайтах местной администрации.
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Бахчисарайский районБезопасность Республики Крым и СевастополяАнжелика ЯстребоваНовости КрымаКрым
 
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