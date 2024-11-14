https://crimea.ria.ru/20241114/sistemy-opovescheniya-ustanovyat-v-selakh-bakhchisarayskogo-rayona-kryma-1141850174.html

Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма

Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма

В селах Бахчисарайского района Крыма ведется работа по установке постоянных систем оповещения в селах, на данный момент действуют мобильные системы. Об этом в... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T12:48

2024-11-14T12:48

2024-11-14T12:48

бахчисарайский район

безопасность республики крым и севастополя

анжелика ястребова

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В селах Бахчисарайского района Крыма ведется работа по установке постоянных систем оповещения в селах, на данный момент действуют мобильные системы. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" сообщила глава райадминистрации Анжелика Ястребова."Ведутся работы по установке систем оповещения на всей территории Бахчисарайского района. На сегодняшний день действуют мобильные системы оповещения", - сказала она.Ястребова также объяснила, почему в школах района не устанавливается противоударная пленка на окнах. По ее словам, этого не делается, поскольку основная часть территории района не входит в зону, где действует желтый уровень террористической опасности. В Крыму этот уровень установлен в Севастополе и прибрежных районах, уточнила Анжелика Ястребова.Ранее министр МЧС Крыма рассказал, как найти ближайшее убежище в городах Крыма. Информация об этом размещена на официальных сайтах местной администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили установку модульных укрытийУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог

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бахчисарайский район, безопасность республики крым и севастополя, анжелика ястребова, новости крыма, крым